Todo o nada en la NBA: Hornets-Heat y Suns-Blazers abren el fuego del 'Play-in'

La temporada regular ya es historia. Sin margen de error y con todo en juego, arranca el 'play-in' de la NBA, una fase que condensa en pocos días la tensión de toda una temporada. Cuatro equipos por conferencia, dos plazas en los playoffs y un camino en el que cada partido puede cambiarlo todo. Esta madrugada, el foco se centra en dos duelos clave: Charlotte Hornets - Miami Heat y Phoenix Suns - Portland Trail Blazers.

Charlotte quiere alcanzar el siguiente nivel

Los Hornets llegan al momento más importante del curso con la sensación de haber construido algo serio. Novenos en el Este con un balance de 44-38, el equipo de Carolina del Norte ha sido una de las revelaciones de la temporada, impulsado por el talento de LaMelo Ball y el crecimiento de una plantilla joven que empieza a creer en sí misma. La irrupción del rookie Kon Knueppel, en plena pelea por el Rookie del Año, y la consolidación de Brandon Miller han dado forma a un 'Big Three' que ilusiona a una franquicia que nunca ha alcanzado el siguiente nivel.

Enfrente estará un rival incómodo por naturaleza: los Miami Heat. Los Heat vuelven a aparecer en el 'Play-in', en una temporada irregular donde los resultados no han llegado. La salida de Jimmy Butler dejó al equipo en tierra de nadie, pero la 'Heat Culture' impuesta por Erik Spoelstra sigue siendo un factor diferencial. Con Bam Adebayo como principal referencia ofensiva -alcanzó la segunda mejor marca de anotación en un partido en la historia de la liga (83 puntos)-, Miami llega sin hacer ruido, pero con argumentos suficientes para competir.

El factor 'cancha' y la dinámica reciente sitúan a Charlotte como ligero favorito, aunque el precedente de la temporada regular invita a la cautela: tres victorias para Miami y solo una para los Hornets en sus cuatro enfrentamientos. El duelo se disputará en el Spectrum Center (01:30), y el ganador no tendrá aún billete asegurado: deberá enfrentarse al perdedor del cruce entre Philadelphia 76ers (séptimo) y Orlando Magic (octavo) por la última plaza de playoffs. En juego, además, una posible primera ronda ante los Detroit Pistons, líderes del Este (60-22). Para Charlotte, sería regresar a la postemporada una década después.

Phoenix no quiere sorpresas

En el Oeste, los Phoenix Suns afrontan su eliminatoria con la obligación de cumplir. Séptimos (45-37), se quedaron a las puertas de la clasificación directa, en una temporada donde han sabido recomponerse tras la salida de Kevin Durant y redefinir su identidad alrededor de Devin Booker. El equipo de Arizona ha sido uno de los más consistentes del 'Play-in' y parte como favorito claro en su duelo ante Portland Trail Blazers.

El Footprint Center será el escenario de un partido que puede marcar el rumbo de ambos proyectos. Phoenix ha ganado dos de los tres enfrentamientos de la temporada y sabe que, si impone su ritmo, tiene muchas opciones de avanzar. En caso de victoria, se mediría en primera ronda a los San Antonio Spurs, segundos del Oeste, liderados por un Victor Wembanyama en modo MVP.

Portland, sin embargo, no llega de paso. La temporada de los Blazers ha sido más competitiva de lo esperado, pese a los constantes problemas físicos en la plantilla. Sin su gran estrella Damian Lillard, lesionado del tendón de Aquiles desde la temporada pasada y que todavía no ha 'redebutado' con la camiseta de los de Oregón. No obstante, jugadores como Deni Avdija o Donovan Clingan han dado un paso al frente y han demostrado ser piezas muy interesantes a medio-largo plazo.

El perdedor todavía tendrá una segunda vida: se jugará la última plaza contra el ganador del duelo entre Los Angeles Clippers (novenos) y Golden State Warriors (décimos), con los Oklahoma City Thunder, líderes del Oeste, en el horizonte esperando en primera ronda.

Así queda el cuadro de Play-In y Playoffs de la NBA 2026 / NBA

Mientras tanto, ya esperan los doce equipos clasificados directamente. En el Oeste: Thunder, Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves. En el Este: Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Atlanta Hawks.