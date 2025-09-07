Los nuevos talentos de la España del futuro: ¿habrá una nueva generación dorada?

La eliminación de España a las primeras de cambio en el Eurobasket ha supuesto el final de prácticamente dos décadas en las que la selección se hinchó a cosechar títulos. Alegría tras alegría con Mundiales y Europeos en los que el combinado nacional acabó en lo más alto del podio, y dos platas olímpicas (Pekín 08 y Londres 12) más el bronce en Río 2016 para una generación dorada y prácticamente irrepetible.

Los Gasol, Navarro, Rudy o Ricky no se cansaron de ganar. Jugadores como Sergio Llull, Álex Abrines o los hermanos Hernangómez se fueron incorporando a 'La Familia' para seguir alargando el idilio con el triunfo. Pero en los últimos tres torneos internacionales, España ha dejado muchas más sombras que luces: eliminados en la segunda fase del Mundial 2023, y en los grupos tanto de los JJOO de París 24 y en este Europeo.

Saint-Supéry y De Larrea, presente y futuro para 'La Familia'

España tocó fondo en Limasol, y ya sin Sergio Scariolo al frente del grupo, toca seguir con la renovación que el nuevo entrenador del Real Madrid ha iniciado. Porque con el tiempo, es mucho más probable que este Europeo se recuerde más por la apuesta del italiano en los jóvenes Mario Saint-Supéry (2006) y Sergio De Larrea (2005), que no tanto por la decepción deportiva.

Mario Saint-Supéry es parte del legado que Scariolo deja a 'La Familia' / FIBA

Los dos directores de juego ya tienen a sus espaldas su primera participación en un campeonato continental. También Juan Núñez (2004), que con la misma edad que 'Larry' y 'El Principito' estuvo presente en la Copa del Mundo de hace un par de veranos. En el '1' del futuro hay otros nombres interesantes como el propio Carlos Alocén (2000) o Álvaro Cardenas (2002), fichado por Valencia Basket tras su etapa en el baloncesto universitario, y que este curso jugará cedido en el Peristeri griego. Con pasado azulgrana están los hermanos Villar, Rafa (2004), que tras despuntar en el Hiopos Lleida disputará la próxima Euroliga con Baskonia, y un Raul (2007) que este curso arranca su sueño americano con los Charlotte 49ers.

Una batería exterior interesante

El escolta Guillermo Del Pino (2007) anotó 23 puntos en la pasada final del Eurobasket sub-18 en el que España derrotó a Francia por 82-81. La próxima temporada jugará en los Maryland Terrapins, y es uno de los proyectos de '2' más interesantes en el panorama nacional. También un Rubén Domínguez (2003) cuyo nombre salto a la palestra por los ocho triples que anotó con Bilbao Basket ante Leyma Coruña en partido de ACB. Ha decidido dar el salto al baloncesto universitario estadounidense (Texas A&M). Tanto él como Lucas Langarita (2005), Jordi Rodríguez (2004) o Isaac Nogués (2004) estuvieron presentes este verano con la España B.

Nombres conocidos para el '3'

No hay que descuidar que tanto Joel Parra (2000) como Josep Puerto (1999) son jugadores de presente y también de futuro. Pero para esa posición de alero hay muchas esperanzas en Hugo González (2006) que ya ha dado el salto a la NBA de la mano de los Boston Celtics. También de la cantera blanca hay muchas esperanzas en Gildas Giménez (2007), que ha dado el salto también hacia Estados Unidos (Bella Vista CIA, Phoenix). Y hay que tener muy en cuenta las capacidades físicas y atléticas del verdinegro Miguel Allen (2003), sobrino del mítico Ray, y que tras dejar atrás una lesión, apunta a ser importante este curso para Dani Miret.

Hugo González, con los Boston Celtics en la Summer League / X

El potencial del juego interior

Santi Aldama (2001), Jaime Pradilla (2001), Eli N'Diaye (2004) o Usman Garuba (2002) apuntan a ser fijos en el juego interior en los próximos campeonatos. Baba Miller (2004) estuvo muy cerca de disputar el Eurobasket, pero no obtuvo el permiso de su universidad (Cincinnati), pero puede ser un jugador diferencial, al igual que Aday Mara (2005) y su más de dos metros y 20 centímetros. Además, Ian Platteeuw (2007) fue el 'MVP' del último Europeo sub-18. Un 2,14 forjado en la base verdinegra y que jugará el próximo curso en los Davison Wildcats de la NCAA.

Ian Platteeuw, ante Willy Hernangómez / Twitter: @Penya1930

¿Quién tomará el testigo de Scariolo en el banquillo?

En todo caso, muchos de estos nombres son apuestas de futuro, y los próximos años serán clave para saber si logran consolidarse en la élite. Antes, tocará resolver la papeleta sobre qué entrenador toma el relevo de Sergio Scariolo al frente de la selección. El destino ha querido que Pablo Laso y Chus Mateo vuelvan a reunirse en ese casting de candidatos. En redes sociales, muchos aficionados de la base piden que la FEB apueste por el verdinegro Dani Miret, ya asentado en el basket senior, pero un auténtico especialista en el basket formativo.