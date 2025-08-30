El nuevo Unicaja 2025/2026 arranca este domingo en Melilla

El Unicaja arranca sus amistosos de pretemporada este domingo 31 de agosto en Melilla, donde disputará el II Memorial Javier Imbroda frente al Melilla Baloncesto (18:00 horas, retransmitido por 101TV). Los malagueños comenzarán la puesta a punto de cara al nuevo curso ante un rival de Primera FEB, que cuenta con caras conocidas que pasaron en su día por la cantera del club verde y morado.

Los de Ibon Navarro repiten experiencia en un torneo que ya el año pasado abrió la pretemporada malagueña, en aquella ocasión, con derrota frente al Benfica de Portugal.

Muchas bajas

Será un estreno a medio gas ya que el técnico no podrá contar con Alberto Díaz, Xavier Castañeda ni Chris Duarte, quienes están recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco jugará el pívot internacional polaco, Olek Balcerowski, que se encuentra participando en el Eurobasket con su selección.

Sí podrán estrenarse como jugadores cajistas dos caras nuevas llegadas en este mercado estival que ya agoniza. Tanto James Webb III como Emir Sulejmanovic forman parte de la expedición cajista, así como Manu Trujillo o dos de los canteranos que se encuentran ayudando en los entrenamientos como son los casos de Dani Carrasco y Arturas Butajevas, además del escolta estadounidense Dylan Addae-Wusu.

Nueve profesionales

La plantilla del Unicaja para este amistoso es la siguiente: #0. Tyson Pérez, #3. James Webb III, #4. Tyler Kalinoski, #7. Jonathan Barreiro, #14. Nihad Djedovic, #19. Emir Sulejmanovic, #22. Manuel Trujillo, #33. Killian Tillie, #45. David Kravish, #53. Dani Carrasco, #55. Kendrick Perry, #56. Dylan Addae-Wusu y #57. Arturas Butajevas.

Rival

Al otro lado de la pista estará el Melilla Baloncesto, equipo que este año regresa a Primera FEB tras conseguir el ascenso el pasado curso. El conjunto que entrena Mikel Garitaonandia, uno de los artífices de la vuelta de los de la Ciudad Autónoma a la categoría de plata del baloncesto español, cuenta con una renovada plantilla en la que destaca la presencia de dos ex canteranos del Unicaja: los ala-pívots Morgan Stilma (2,03 metros, 25 años), que llegó a debutar en Liga Endesa con el primer equipo; y Jeffrey Godspower (2,00 metros, 23 años). Los melillenses acaban de iniciar su pretemporada y para ellos también será su primer amistoso de preparación en este verano.

Amistoso

El partido servirá como banco de pruebas y no valdrá para sacar ninguna conclusión respecto a lo que esté por venir este ilusionante curso en el que el Unicaja luchará por cuatro títulos (Copa Intercontinental, Supercopa Endesa, Liga ACB y Basketball Champions League), que podrían ser cinco en el caso de que el equipo se clasifique para jugar la Copa del Rey de Valencia del próximo mes de febrero.

El primer partido del Unicaja en esta pretemporada podrá verse en directo a través de las cámaras de 101TV a través de la TDT, la web ⇒101tv.es, la plataforma digital 101 Play y el ⇒ canal de YouTube de 101TV.