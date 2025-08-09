El nuevo movimiento de Curry: tras los pasos de Jordan y LeBron

Del mismo modo que hicieron otras leyendas del baloncesto, Stephen Curry se suma a un proyecto fuera de su deporte predilecto. El jugador de los Warriors seguirá los pasos de grandes nombres como Michael Jordan, LeBron James o Wilt Chamberlain y se adentra en el mundo del cine. Concretamente, en una película de animación: 'GOAT: La cabra que cambió el juego'.

'Chef' Curry se sumará al proyecto como productor y actor de voz de uno de los principales personajes. La película seguirá la historia de Will Harris, una joven cabra que sueña con destacar en un deporte inventado llamado 'roarball', que mezcla el baloncesto y el rugby. El estadounidense pasará a la historia como otra de las leyendas del baloncesto que tuvo una experiencia cinematográfica.

"Grabar con la voz requiere meterte en el personaje, moverte, sentirlo como si estuvieras en un partido. Will representa a cualquiera que ha sido subestimado. Esta película es sobre encontrar tu voz”, comentó Curry sobre el proceso de dar vida a un personaje de ficción, en este caso de animación.

El base de los Warriors no dará voz al protagonista, sino a una jirafa llamada Lenny Williamson. En el tráiler, puede apreciarse que se trata de una película divertida que cuenta con el sello personal de Stephen Curry. El verdadero valor está en lo que tú crees de ti”, comentó el jugador, que busca acercar su figura también al público joven.

Otros jugadores de la NBA pasaron antes por el cine, y además con papeles más protagonistas, como Michael Jordan. Su ejemplo es quizás el más recordado y memorable, gracias a la cinta icónica de Space Jam, que mezcló a estrellas de la liga norteamericana con los Looney Tunes. Además, en la película aparecían en pantalla los propios jugadores, mezclándose con la animación de los animales.

Stephen Curry, durante el verano / SPORT

Algo similar sucedió con LeBron James, que encabezó la nueva generación de estrellas de la NBA para hacer una especie de 'remake' de la anterior película con Michael Jordan. Junto al actual jugador de Los Ángeles Lakers, aparecieron otros nombres como Damian Lillard, Anthony Davis, Draymond Green o Diana Taurasi.

Un nuevo proyecto fuera del baloncesto

Uno de los puntos fuertes de la película de Curry será el elenco de voces que darán vida a los personajes: Gabrielle Union, Nick Kroll, Nicola Coughlan, David Harbour, Jenifer Lewis y Patton Oswalt. También participan Ayesha Curry, Jennifer Hudson y Aaron Pierre, entre otros. La voz al protagonista la pondrá Caleb McLaughlin, conocido por su papel en 'Stranger Things'.

Stephen afrontará una temporada más junto a los Golden State Warriors, con el objetivo de mejorar el papel del último curso, donde no hicieron frente a los Minnesota Timberwolves. La lesión de Curry fue un varapalo demasiado duro para los de San Francisco. Ahora, 'Chef' aprovecha las vacaciones para otros proyectos como el de su película de animación.