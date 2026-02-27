El nuevo fichaje del Spar Girona se une al grupo y ya debutará este sábado

Roberto Íñiguez ya tiene a una nueva jugadora para la plantilla del Spar Girona después de la desgraciada lesión de Marta Canella y ya se entrenó este mismo viernes para incorporarse de inmediato a la dinámica del equipo. El Spar Girona anunciaba el jueves que había llegado a un acuerdo para la incorporación del ala-pívot Axelle Merceron (22 años, Francia, 1,89 m). La jugadora firma hasta final de temporada y para el curso 2026/2027.

La jugadora francesa llega después de haber disputado esta temporada 21 partidos en la LF Endesa con el Spa Gran Canaria, con una media de 18,3 puntos, 8,2 rebotes y 23,6 de valoración por partido, siendo una de las interiores más destacadas de la competición y acumulando cinco distinciones de MVP de la jornada a lo largo del curso.

Merceron se formó en el baloncesto base del Bourges Basket y, posteriormente, jugó durante cuatro temporadas consecutivas en la UFAB 49 Angers antes de llegar este curso a la liga española. "Desde el área deportiva del Baloncesto Girona siempre hemos dicho que estamos muy contentos de esta plantilla y del rendimiento que nos está dando”, decía el director deportivo, Pere Puig, que le dio la bienvenida este viernes en Fontajau.

El técnico, Roberto Íñiguez, le dio la bienvenida a su llegada a Fontajau / SPAR GIRONA

Obligados a fichar

“No teníamos intención de reforzar nuestro plantel, pero, debido a la lesión de Marta Canella, nos hemos visto obligados a reforzar la plantilla con la llegada de Axelle Merceron", explicaba.

“Analizando con el cuerpo técnico las carencias y donde podíamos reforzarnos, hemos creído conveniente reforzar la posición de 3/4. Ha sido un proceso largo. Esperamos pacientemente y ayer por la tarde recibimos finalmente la desvinculación de su anterior club para inscribirla en las competiciones FEB".

La jugadora francesa ya conoció a sus compañeras y este sábado podría tener sus primeros minutos / SPAR GIRONA

El entrenador, Roberto Íñiguez, también le dio la bienvenida y aseguró que no sabe en que condiciones está para afrontar el encuentro de este sábado en Fontajau ante el Gernika Bizkaia. “Habrá que esperar sus sensaciones, está claro que se necesita un poco de tiempo para habituarse a todo, pero veremos si está en condiciones”, dijo el técnico.