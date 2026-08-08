Nuevo escándalo con Kawhi Leonard y los Clippers en la NBA

El escándalo relacionado con Kawhi Leonard y Los Ángeles Clippers tiene otro capítulo. Tal como desveló Pablo Torre a través de su podcast, del mismo modo que hizo el año pasado, el estadounidense recibió parte de su salario a través de un segundo acuerdo de patrocinio no relevado con la empresa 'Daktroniks', fabricante del marcador de la franquicia.

Una estrategia para eludir el tope salarial y totalmente prohibida por la NBA. Desde el mes de septiembre, los Clippers están siendo investigados, cuando se desveló el primero de los contratos extradeportivos para pagar a Kawhi. En aquella ocasión, se trataba de un contrato publicitario de 28 millones de dólares por 'Aspiration', una empresa medioambiental y antiguo patrocinador de la entidad.

Kawhi Leonard, jugador de Los Ángeles Clippers / Eric Thayer / AP

Según una fuente anónima a la que consultó el mismo podcast, se trató de "una forma de esquivar los límites salariales, usando a 'Daktronics' como intermediario para dar más dinero a Kawhi". Torre también asegura que un ex ejecutivo de los Clippers reconoció que eran conscientes de la existencia de dicho contrato. Un acuerdo que, a día de hoy, no existe.

Todo apunta a que esta investigación está retrasando el posible traspaso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, un equipo en el que ya estuvo en el año 2019. Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este mes de julio que "la liga no suspendió el traspaso, las partes involucradas decidieron no seguir adelante con el traspaso, dado que el caso seguía abierto".

Adam Silver, comisionado de la NBA. / NBA

Eso sí, también desveló que la investigación "puede concluirse antes de la próxima temporada". Los Clippers se exponen a una dura multa (de millones de dólares), además de quedar privados de sus selecciones de primera ronda en el Draft o directamente anular el contrato de Kawhi Leonard. Tanto la franquicia como el jugador han mantenido su inocencia a lo largo de la investigación.

"Creo que vamos a salir ilesos", aseguró el alero de 35 años. Kawhi ha demostrado que sigue en forma en la competición y esta temporada ha promediado grandes números tanto en la temporada regular como en los playoffs: 27,8 puntos, 6,3 rebotes y 3,6 asistencias de media. A la espera de la sentencia definitiva, la situación no pinta muy bien para los Clippers.