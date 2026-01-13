Un nuevo contratiempo para el Partizán de Joan Peñarroya: Jabari Parker se lesiona

No es ningún secreto que el Partizán de Belgrado está viviendo una temporada para olvidar. El club serbio tuvo que despedirse de su legendario entrenador, Zeljko Obradovic, tras una crisis de resultados trasladada incluso a las gradas, con pitos de los aficionados a sus propios jugadores.

Joan Peñarroya no consigue la reacción en la Euroliga, aunque respira un poco más en la ABA League / Enric Fontcuberta / EFE

El ex técnico azulgrana Joan Peñarroya es el encargado de afrontar la difícil papeleta que supone enderezar el rumbo de un Partizán que parece desaparecido en combate. Desde que llegó al cargo, su equipo encadena cuatro derrotas seguidas en Euroliga, ante Maccabi, Monaco, Valencia y Barça, en su vuelta al Palau.

Jabari se une a la lista de bajas

Partizán y Olympiacos se medirán este miércoles (19:30 h) en el Alexandar Nikolic Hall en un duelo que abrirá la jornada 22 de la Euroliga. Peñarroya, en la rueda de prensa previa, comentó que Jabari Parker no podrá ser de la partida. El ala-pívot estadounidense sufre una lesión en el pie, que le impedirá vestirse de corto ante el Olympiacos. Parker se suma a las baja de Shake Milton (rotura de un hueso de la mano derecha), conocida esta misma semana, así como a la de larga duración de Carlik Jones.

El base internacional con Sudán del Sur, y timón del equipo serbio, podría volver en unas tres o cuatro semanas aproximadamente, según comentó Peñarroya. El Partizán es colista de la Euroliga con un balance de seis triunfos y quince derrotas.