El nuevo Caja Rural CB Zamora se pone en marcha

De nuevo en marcha. La plantilla del Caja Rural CB Zamora, todavía sin estar al completo ya que faltan tres jugadores por llegar, inicia la preparación de lo que será su segunda temporada en la antesala de la ACB, la antigua LEB Oro. Así, todos los efectivos que tiene ahora mismo Saulo Hernández, rubricarán su primera sesión de trabajo, dirigida, sobre todo, a dar pasos en la adaptacióne integración de unos y otros, y es que, aunque hay rostros conocidos, también hay caras nuevas que tienen que asimilar la dinámica del club. Este primer entreno llega después de los tradicionales reconocimientos médicos.

Por otro lado, la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto confirmó que tanto la Primera FEB como la Segunda FEB tendrán un descenso menos de los que venían siendo habituales las anteriores temporadas.

En el caso de Primera FEB del CBZ, categoría que contará este curso con 17 equipos, uno menos que las anteriores, tan solo bajarán dos conjuntos, por los tres que venían bajando hasta ahora. La razón está precisamente en los 17 participantes a los que se ha visto reducida y en la necesidad de estabilizar de nuevo la competición en 18 clubes. Por lo tanto, seguirán subiendo tres equipos de Segunda a Primera FEB, pero tan solo bajarán dos. La Primera FEB se quedó coja debido a que el Betis no pudo materializar su ascenso deportivo a la ACB.

La asociación de clubes rechazó su inscripción al considerar que "no cumplía con los requisitos necesarios para su afiliación a la liga". La plaza que dejó libre el Betis en la máxima categoría fue ocupada por el penúltimo clasificado de la temporada pasada en la ACB, el Granada, que dejó así una plaza libre en Primera FEB. El Betis renunció a ocuparla.

Esto también tiene consecuencias en la Segunda FEB, competición que está compuesta por dos grupos. Entre los dos grupos descendían seis equipos, pero al haber un descenso menos de Primera también habrá uno menos de Segunda, pasando ahora a ser cinco los equipos que bajan a Tercera FEB, aunque este será un año de transición.