La nueva vida de Miroslav Raduljica: de poder fichar por Estrella Roja a recorrer la Ruta 66

El jugador de baloncesto Miroslav Raduljica se acerca al final de su carrera profesional. Tras unas últimas temporadas venido a menos, parece que las prioridades del pívot serbio han cambiado. Pese a tener una oferta de Estrella Roja encima de la mesa -tal y como contó el presidente de la entidad, Nebojša Čović-, Raduljica no empezará la temporada 2024-25 y afrontará un reto totalmente distinto en su vida. Cambia las pistas de baloncesto por la carretera, ya que acompañará a la banda de rock serbia 'YU Grupa' en su aventura de recorrer la famosa Ruta 66 de Estados Unidos.

Hasta la pasada temporada, Miroslav Raduljica estaba en la élite del baloncesto europeo (en el Maroussi griego). No obstante, su rendimiento había bajado considerablemente en los últimos años, con la edad (37 años) haciendo mella y la retirada cada vez más cerca. Sin embargo, el club de su vida, Estrella Roja, llamó a la puerta y se encontró con una respuesta sorprendente. Tras casarse en verano, emprende un nuevo camino y formará parte de formará parte de la caravana que recorrerá Estados Unidos junto con los miembros de 'YU Grupa' el próximo otoño.

De hacer temblar los aros a conducir una autocaravana

Raduljica cambia el balón de baloncesto por el volante. En la aventura del grupo de rock serbio, el gigante de 2'13 será el conductor de la autocaravana, tal y como explicó el miembro del grupo, Žika Jelić. "Estuvimos allí en 2012 y ahora volvemos a recorrer Estados Unidos en moto. Ese viaje quedó grabado en nuestros recuerdos, así que nuestro amigo y motociclista Boško Čukić nos propuso ir a finales de septiembre, junto con otros amigos. Entre ellos se encuentra el jugador de baloncesto Miroslav Raduljica, quien tiene la tarea especial de conducir una caravana grande. De niño, Raduljica tenía un gran deseo de conducir un camión, así que su deseo se verá parcialmente cumplido. Algunos de nosotros conduciremos motos, pero no todos los días porque la gira es agotadora, desde Chicago hasta Los Ángeles", detalló, sobre el viaje, el bajista de la banda a 'Nedeljnik'.

YU Grupa / X

La Ruta 66 fue en su día una de las más importantes del mundo, pero en los últimos años se ha utilizado cada vez menos. Ya no hay largos viajes en coche de un extremo a otro del país, así que la "Ruta 66" se mantiene viva solo gracias a la gente nostálgica como este grupo. "Es la carretera que conecta los dos extremos de Estados Unidos, y es interesante porque hay gasolineras y bares con un aire antiguo e intacto. Toda la ruta será filmada y podrán verla por televisión", explicó el miembro del 'YU Grupa'.

Un exNBA y trotamundos en Europa

Miroslav Raduljica ha tenido una trayectoria realmente exitosa. 20 años de carrera, pasando por los mejores clubes de Serbia -Estrella Roja y Partizan- y dejando huella en las grandes ciudades europeas, como Atenas (Panathinaikos) o Milán. También se dio a conocer en China -donde estuvo durante 5 temporadas a gran nivel- y en la NBA, aunque también tuvo un paso testimonial en Milwaukee Bucks y Minnesota Timberwolves. Su sitio ha sido Europa.

Raduljica, con la selección de Serbia / X

Con la selección serbia fue el líder del juego interior hasta la aparición de Nikola Jokic. Por ejemplo, fue un jugador fundamental en la consecución de la medalla de plata en el Mundial de 2014, promediando 13 puntos y 4.6 rebotes para 11.3 de valoración en poco más de 21 minutos. Años más tarde, en la fase de clasificación para el Mundial de 2019 que ganó España, llegó a promediar más de 20 tantos por encuentro. Todo se acaba y Miroslav Raduljica, de momento, ha decidido hacer un punto y aparte en su carrera baloncestística.