La nueva 'perla' de la cantera blanca que ya ilusiona al madridismo

Al igual que el Barça cuenta con una perla que este año tendrá su oportunidad en el primer equipo como Mohamed Dabone, el Madrid también tiene motivos para ilusionarse con una de sus ‘joyas’ de la cantera y que está dando que hablar mucho estos dias.

Se trata del joven jugador alemán Fabian Kayser, que se ha destapado en el Eurobasket Sub18 y ya promete ser una de las nuevas estrellas del baloncesto europeo con apenas17 años y que milita en la cantera del Madrid.

Un jugador con una enorme estampa, del 2,02 que cuenta con gran poderío físico aunque también destaca por sus virtudes en la lectura del juego y que muestra mayor madurez que apenas los 17 años con los que cuenta.

El joven alemán fue protagonista en la final de la Liga U ante el Barça / FEB

Talento puro

Kayser cuenta con un talento innato y que ya mostró su calidad con apenas 12 años, cuando arrancó su carreraen el BC 70 Soest, alcanzando la FinalFour del basket alemán en esa primera categoría. Su talento ya era más que evidente y en 2024 dio el salto a la cantera del Madrid, siendo uno de los jugadores destacados en la Liga U con promedios de 8,9 puntos, 3,2 rebotes y 1,7 asistencias.

Este joven alemán fue uno de los destacados en la final de la Liga ante el Barça, aportando 14 puntos y tres asistencias, para llevar a los blancos a la victoria ante el conjunto de azulgrana donde estaban Dabone, o jugadores que ya marchan a la NCAA como Kusturica o Boutmje-Boumjte.

Kayser ofrecióun recital ante Eslovenia / FIBA

En el Eurobasket Sub18 está dando mucho que hablar, en un torneo en el que compite con Alemania en el Grupo C, destacando el gran encuentro que disputó ante Eslovenia donde dio un autentico recital: 25 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y tres robos.

Exhibición ante Eslovenia

El joven alemán se salió ante el cuadro esloveno, mientras en el debut ante Bulgaria estuvo más discreto,con 10 puntos, siete rebotes y dos asistencias. Un jugador que volverá revalorizado del Eurobasket Sub18 y el Madrid ya piensa en como rentabilizarlo antes de que lleguen los equipos de la NCAA pidiendo su salto a Estados Unidos.

Algunos ya apuntan que ya podría estar en el draft de 2028, en la primera oportunidad que tendría por lo que en la sección blanca intentarán que pueda tener sus primeros minutos con el primer equipo de Pedro Martínez, con un estilo de juego que se ajusta al que le gusta al entrenador barcelonés.