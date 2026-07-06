La nueva inversión de Juan Roig en Valencia Basket tras la salida de Pedro Martínez: "Seguimos teniendo su apoyo"

La temporada de Valencia Basket pasará a la historia por haber conseguido ganar la Supercopa y la Liga Endesa. Además, se llegó a la Final Four de la Euroliga, siendo el mejor equipo español y uno de los mejores de Europa durante la temporada. Sin embargo, la irrupción de la plantilla de Pedro Martínez ha llamado la atención de los clubes más grandes. Y poco se puede hacer contra eso.

Han pasado pocos días desde que el equipo valenciano levantara el título de liga en el Palau Blaugrana, pero los suficientes para que una gran parte de la plantilla se haya despedido del Roig Arena. Incluso su entrenador, que ha llevado a cabo el movimiento más inesperado del mercado. Y es que la idea de Valencia Basket era que Pedro empezase el nuevo proyecto de cero.

Juan Roig, presidente de Mercadona y propietario del Valencia Basket, durante la presentación de los resultados 2025 de la cadena de supermercados / JM LÓPEZ

Sin embargo, al técnico catalán le ha tentado demasiado la oferta del Real Madrid y sustituirá a Sergio Scariolo en la capital española. A él se le suma también Jaime Pradilla, que reforzará el juego interior blanco. Otros nombres como Jean Montero, la gran estrella y faro del equipo, Braxton Key y Brancou Badio también jugaron su último partido con Valencia Basket en Barcelona.

El escenario no cambia la filosofía de Juan Roig. Evidentemente se quiere ganar siempre, pero no se hará a cualquier precio. El éxito (y el mérito) de Valencia pasó también por no tener un presupuesto muy alto y conseguir ser segundos de Euroliga en la temporada regular. Con jugadores desconocidos que se han convertido en estrellas en menos de un año.

Pedro Martínez reconoce que le llega la oportunidad de su vida y espera aprovecharla / RMADRID

Ahora, Juan Roig tiene un reto importante por delante. Con un pabellón de 16.000 personas, deberá crear un proyecto que emocione a la afición y que esté a la altura de la infraestructura que lo alberga. Tal como aseguró Enric Carbonell, CEO de Valencia Basket, la salida de los jugadores no debe ser un drama y aseguró que el apoyo de Roig en el equipo es total.

"Tendremos un mayor presupuesto"

"Tendremos un mayor presupuesto para crear un equipo competitivo", aseguró Carbonell. Por tanto, se espera que el club 'taronja', que también ha recaudado una importante cantidad de dinero con las salidas de miembros de la plantilla, apueste más fuerte por el club de baloncesto. Sin ir más lejos, este domingo se confirmó el fichaje de Dylan Osetkowski, procedente del Partizan de Belgrado.

Valencia también anunció hace tres días la llegada de Gonzalo Corbalán, internacional con Argentina que ha jugado esta temporada en San Pablo Burgos. Todavía quedan muchos movimientos este verano, sonando llegadas como la de Nikola Mirotic, al que le están vinculando con varios equipos de España. Juan Roig tranquiliza a la afición con un incremento del presupuesto.