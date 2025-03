Nueva indignación arbitral con el Madrid: “Es imposible competir así”

El Real Madrid sigue una semana más al frente de la clasificación de la Liga Endesa tras sumar su 18ª victoria en lo que va de temporada, la décima consecutiva, al superar a un combativo UCAM Murcia por 80-75 en un duelo con emoción hasta el final, y con un Facundo Campazzo apareciendo en los momentos decisivos para asegurar el triunfo.

No fue el mejor partido del base argentino, que llegó a los últimos tres minutos de duelo con tan solo dos puntos anotados. Pero sumó cuatro más desde el tiro libre, se asoció como de costumbre con Edy Tavares, y una recuperación suya echó por tierra cualquier esperanza de victoria murciana.

Selló el Madrid el partido desde la línea de personal, desde donde llegaron los últimos seis puntos de los blancos. Algo de lo que se quejó un Sito Alonso, técnico de UCAM Murcia, indignado por la amplia diferencia de tiros libres ejecutados por ambos equipos: 37 lanzó el cuadro local por 15 de los visitantes. Tan solo en el último cuarto, el Real Madrid lanzó uno menos que UCAM en todo el partido.

Sito Alonso, durante el partido de Liga Endesa ante el Real Madrid / EFE

Las palabras de Sito Alonso sobre la diferencia con los tiros libres

"Es imposible competir contra el Madrid con tanta diferencia en los tiros libres. Es imposible así", admitió tras acabar el partido. Un discurso que repitió luego en la posterior rueda de prensa.

"Ellos, cuando van perdiendo, juegan al límite, presionan y defienden de una manera fantástica, y es difícil para nosotros competir cuando hay una diferencia de 22 tiros libres. Sin quitar mérito a la victoria del Real Madrid, es difícil para el UCAM Murcia tener esa diferencia tan grande. Lo seguiremos intentando. No creo que tengamos que ir tan pocas veces al tiro libre; nos gustaría tener bonus en algún momento para poder disfrutar de la línea desde la que tan fácil es anotar", dijo.

Sito Alonso y Chus Mateo, durante el Real Madrid - UCAM Murcia / EFE

Chus Mateo evitó la polémica

Por su parte, y preguntado por esta cuestión, Chus Mateo quiso restar importancia a la diferencia, y se mostró algo disgustado por las palabras sobre dicho asunto: "No me gusta, pero cada uno es dueño de sus palabras y esclavo de sus silencios. Cada uno que diga lo que crea conveniente. Luego se utiliza todo eso para no analizar en profundidad las cosas y pensar en hacer ciertas 'campañas'. Seguro que hay muchos partidos en los que a otros equipos les pitan más que al Real Madrid y no decimos nada. A mí no me vais a oír a hablar de eso nunca, porque hay un estilo diferente; al menos el mío es este", comentó el entrenador blanco.

Lo cierto es que no es la primera vez que Sito Alonso protesta con la diferencia de tiros libres en un partido ante el Real Madrid. En febrero de 2023, el entrenador madrileño dibujó en su pizarra un '26-1' que era el tanteo de lanzamientos desde la personal lanzados por ambos equipos hasta el momento. La cuenta llegó a ser de 29-1.

Un precedente con 'escena' de Sito Alonso

"Es muy difícil ganar con esa diferencia de tiros libres y si vosotros lo veis de otra manera, pues enhorabuena", comentó en su día a la televisión con derechos, en cuanto se espetó un bajón de su equipo en el tercer cuarto. Pasan los meses, los años y las temporadas, pero la vida para Sito Alonso en sus enfrentamientos contra el Real Madrid sigue igual.