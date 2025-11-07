¡Nueva hazaña para Olivier Rioux y sus dos metros y treinta y seis centímetros!

Debut de impacto en el baloncesto universitario estadounidense. Olivier Rioux hizo historia gracias a sus dos metros y treinta y seis centímetros, y se convirtió en el jugador más alto en toda la historia de la competición en disputar minutos con su equipo.

El pívot canadiense, que pertenece a la Universidad de Florida, tuvo minutos en la cómoda victoria de su equipo frente a North Florida por 104-64. A falta de 2:09 para el final del partido, y ante la insistencia del público "We want Ollie", su entrenador, Todd Golden, lo introdujo en cancha completando la hazaña.

Rioux formaba parte del equipo de Florida el curso pasado, pero quedó descartado, de manera que ha tenido que esperar todos estos meses hasta que, finalmente, le ha llegado la oportunidad de jugar su primer partido en el baloncesto universitario estadounidense.

"Fue genial contar con el apoyo de todos, fue increíble, incluso de los suplentes y de la afición. Creo que todos me dieron su apoyo y estoy muy agradecido", admitió el jugador tras su debut.

Sería el más alto en la historia de la NBA

Quedará por ver el camino de Rioux en el baloncesto profesional, y si puede cumplir el sueño de debutar en la NBA. En caso de poder hacerlo, se convertiría en el jugador más alto en toda la historia de la competición en hacerlo, superando a Gheorghe Muresan y Manute Bol y sus 2,31 metros, y a Shawn Bradley, Tacko Fall y Yao Ming, que jugaron en la liga americana midiendo 229 centímetros.

Un Rioux que hace unos años, jugó en las categorías inferiores del Real Madrid. Fue en 2019, cuando ya se acercaba a los dos metros y 20 centímetros (2,18m), participando en un torneo sub-13 en Castelldefels.

Finalmente, el jugador decidió seguir su formación en América, y antes de entrar a la Universidad de Florida, estuvo en la IMG Academy.