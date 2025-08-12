Nueva despedida en el CB Zamora: Zaid Hearst dice adiós

El CB Zamora avanza en la confección de su plantilla 25-26. La maquinaria del club va adquiriendo velocidad y se intercalan las noticias positivas con la llegada de nuevos rostros al vestuario y renovaciones con las despedidas.

En este caso ha tocado cruz, y la entidad acaba de anunciar que uno de sus efectivos. Zaid Hearst no seguirá a las órdenes de Saulo Hernández los próximos meses, aunque no dudaron en agradecerle todo el trabajo realizado. De hecho, recordaron que "ha sido una gran pieza en el crecimiento del equipo y un ejemplo en la pista".

Asimismo, le desearon suerte en su futuro profesional.

Y como nada se detiene, en las próximas horas se prevé un nuevo anuncio por parte del CBZ.