La nueva era de Chus Mateo con la Selección arranca en Dinamarca

La etapa de Chus Mateo al frente de la Selección está punto de empezar. Lo hará este jueves en la localidad danesa de Farum, donde se enfrentará a Dinamarca (18:30, Teledeporte) en la primera jornada de la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2027 en Catar. Prácticamente a la misma hora se jugará en Tiblisi el otro partido del grupo entre Georgia y Ucrania.

Tras apenas dos jornadas de entrenamientos en Guadalajara, la expedición española ha puesto rumbo al país nórdico con los 14 jugadores incluidos en la convocatoria, de los que el nuevo seleccionador deberá descartar dos en cada uno de los dos partidos que jugará esta semana. Lluís Costa y Great Osobor pueden jugar sus primeros minutos como internacionales absolutos.

Mateo debutará como seleccionador directamente en un partido oficial, circunstancia que en toda la historia del equipo sólo han vivido otros cinco técnicos. Y la sombra de Sergio Scariolo es muy grande por los éxitos conseguidos, aunque Mateo ya anunció que el objetivo "es mantener la esencia del equipo, aunque con un toque diferente conmigo en el banquillo", anunció.

La Selección respira muy buen ambiente previo al inicio de la fase clasificatoria para el Mundial 2027 / FEB

Dinamarca, un rival débil

Dinamarca es el rival con menos palmarés del grupo en el que competirá España, en el que están asimismo encuadradas Georgia (el rival del domingo en La Laguna) y Ucrania. Al igual que los ucranianos, los daneses aparecen en esta primera fase tras haber logrado su clasificación en la ronde preliminar, en la que perdieron sus dos partidos contra Croacia pero ganaron los dos que le enfrentaron a Noruega.

Sin embargo, su derrota frente a los croatas en la última jornada la vendieron carísima (76-79), con una excelente actuación del pívot del Río Breogán Bakary Dibba (19 puntos). El partido se jugó también en la ciudad de Farum.

En esta primera fase, en la que participan 32 selecciones nacionales europeas, cada grupo disputará una liguilla a doble vuelta en tres Ventanas: demás de este noviembre, en febrero-marzo y junio-julio de 2026. Sólo uno de los cuatro equipos de cada grupo quedará eliminado.