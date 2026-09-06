La nueva era del Barça de Sekulic arranca en Andorra

Este domingo da inicio una nueva era en el Barça de basket. Nuevos fichajes, nuevo entrenador y pocas caras conocidas en la plantilla tras una renovación histórica, sin precedentes. Tan solo quedan cuatro jugadores de los que formaron parte del equipo la pasada temporada y Aleksander Sekulic tendrá un duro reto por delante: conseguir hacer un equipo prácticamente desde cero.

El conjunto azulgrana se mide al Morabanc Andorra, en un amistoso solidario que supondrá el debut de prácticamente toda la plantilla. Será la primera prueba para el equipo de Sekulic, que volverá a medirse al mismo rival en la Liga Catalana. Todo antes de que se dispute el primer torneo importante de la temporada: la Supercopa Endesa. Un título que no se gana desde hace más de diez años.

"No tengo miedo, todos sabemos que es un gran reto para nosotros. Nuevo equipo, nuevos jugadores, nuevo entrenador. Pero esto es parte del trabajo y creo que con la mentalidad de los jugadores y de los entrenadores podemos superar estas dificultades de una manera positiva", explicó Sekulic en Encamp, antes de que se estrene como técnico blaugrana.

Aleksander Sekulic, con el Barça de basket / Dani Barbeito

El Barça contará con las bajas de Yoan Makoundou y de Tosan Evbuomwan, que sufrió una subluxación del hombro izquierdo durante el partido con la selección de Gran Bretaña y estará tres semanas fuera de las pistas, incluida la Supercopa. Los demás fichajes sí estarán disponibles y podrán jugar sus primeros minutos con la nueva camiseta azulgrana.

En Andorra se encuentran los 15 jugadores que formarán parte de la primera plantilla, además de los jóvenes Mohamed Dabone y Abdu Kone. Una plantilla más amplia que la del año pasado, con el objetivo de lidiar con las lesiones durante el curso y contar con varias piezas de nivel en cada posición. Para competir en Europa y llegar con energía a los meses de abril y mayo, debe haber fondo de plantilla.

Kevin Punter será el capitán, acompañado por / FCB

El Barça encadena seis victorias contra Morabanc Andorra, por lo que es un rival contra el que se le suele dar bien. Sin embargo, en esta ocasión el resultado será lo menos importante. Las sensaciones que tengan los jugadores y también el entrenador serán importantes de cara a la Supercopa, cuando Sekulic deberá tomar las primeras decisiones y establecer qué jugadores liderarán el proyecto.

Nuevo capitán

Uno de ellos será Kevin Punter. El estadounidense será el primer capitán del equipo, junto a Joel Parra y Darío Brizuela. "Para mí, es un honor ser capitán del Barça. No es muy habitual, especialmente en el caso de los jugadores extranjeros. Cuando el entrenador me hizo la propuesta, lo acepté. Tengo muchas ganas de ser un ejemplo", aseguró tras conocerse la decisión.

Todo preparado para una temporada difícil de predecir, con muchos nombres nuevos, pero de gran calidad. Si los fichajes son capaces de adaptarse a Europa y rendir de la misma manera que en sus anteriores equipos, el Barça de basket puede convertirse en un claro aspirante a competir a gran nivel en todas las competiciones. Incluso en la Euroliga.