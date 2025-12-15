Excelente noticia para el Madrid: Okeke consigue pasaporte y deja de ser extracomunitario

El Real Madrid de baloncesto está de dulce. Los de Sergio Scariolo encadenan ocho victorias consecutivas. Además, este lunes recibieron una gran noticia en clave Liga Endesa. La competición doméstica en España cuenta con una norma que limita a los equipos a convocar, como máximo, a dos jugadores extranjeros, que ocupen plaza de extracomunitario. Hasta la fecha, el Real Madrid tenía tres hombres con dicha condición: Trey Lyles, Gabriel Deck y Chuma Okeke.

Pues esto ha dejado de ser un hándicap para Scariolo. Según apunta 'AS', Chuma Okeke ha recibido el conseguido la nacionalidad nigeriana, la misma que su padre, y eso implica que deje de contabilizar como jugador extracomunitario en ACB. Esto, traducido al idioma baloncestístico, supone un alivio para el Real Madrid, tanto a corto plazo porque Scariolo ya podrá manejar los descartes sin ningún tipo de restricción, como también a largo, pensando en posibles fichajes que pueda acometer el club blanco.

Chuma Okeke ha obtenido el pasaporte nigeriano / RMA

Además de Okeke, Deck también tiene un proceso abierto para conseguir un pasaporte, en su caso, el español. Cuando se completen todos los trámites, el argentino debería obtener la nacionalidad española y también pasaría a ser un jugador comunitario.

Dichas ventajas únicamente aplican a la ACB, ya que en Euroliga no hay ninguna restricción a nivel de pasaportes.

El Olimpia Milán, próximo examen para los blancos

Tras el cómodo triunfo conseguido el pasado domingo en casa contra el Bàsquet Girona (112-76), el Real Madrid visita este martes (20:30 h) la cancha del Olimpia de Milán, donde vivirá una dura batalla ante el conjunto lombardo. Ambos equipos están separados por una victoria en la tabla clasificatoria. Los italianos ya hace semanas que vivieron un cambio de entrenador, tras la dimisión de Ettore Messina. Ahora es Giuseppe Poeta quien dirige al equipo. A pesar de no estar en posiciones de Play-In, Milán es un equipo capaz de ganar a cualquiera, y más en su feudo, como ya demostró en la última jornada frente al Panathinaikos (96-89).

Por su parte, el Real Madrid quiere ampliar su racha de victorias, y para ello, Scariolo señaló la importancia de tener paciencia: "Debemos tener paciencia en ataque, intentar correr y saber que es posible que tengamos que llegar a los últimos momentos dentro de la posesión y saber atacar los últimos segundos con criterio", explicó el técnico.