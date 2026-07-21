Sin noticias del Ilerna Lleida

Hace prácticamente un mes que finalizó la Liga Endesa 205-26 y Valencia Basket levantó el título. Superado el ecuador del mes de julio, las plantillas de la temporada 2026-27 empiezan a coger forma. Unos, ya tienen el equipo cerrado; otros, lo tienen avanzado; y hay otro grupo que aún tiene mucho trabajo por delante. En este último se encuentra el renombrado Ilerna Lleida, que es el único club de la liga que todavía no ha anunciado ninguna cara nueva.

La entidad de Ponent cumplirá su tercera temporada en la ACB. Dando pasos hacia delante año a año y aumentando sus posibilidades deportivas y económicas, en Lleida se espera que la próxima campaña sea un poco más tranquila que la pasada y que se mire más hacia arriba que hacia abajo.

Para entrar, primero hay que dejar salir

En las oficinas del Espai Fruita Barris Nord, el director deportivo Joaquín Prado y el cuerpo técnico liderado por Gerard Encuentra trabajan conjuntamente en la configuración del nuevo 'roster'. Con la única novedad de la continuidad de Dani García en propiedad tras finalizar la pasada temporada cedido desde UCAM Murcia, las últimas comunicaciones por parte del club ilerdense han estado marcadas por las bajas en la plantilla.

Ilerna Lleida anunció las desvinculaciones contractuales con Cameron Krutwig, que ha fichado por un equipo alemán, Corey Walden, Gyorgy Goloman, Millán Jiménez, tras finalizar su cesión desde Valencia Basket, y Caleb Agada, que se queda en la liga y ha sido anunciado por Monbus Obradoiro en las últimas horas.

Bloque continuista y regresos

La plantilla de la próxima temporada de momento está formada por 7 jugadores que continúan respecto a la última temporada: Dani García, James Batemon, Mikel Sanz, Oriol Paulí, John Shurna, Melvin Ejim y Atoumane Diagne. Especialmente importantes las renovaciones de Batemon y Ejim hasta 2028, dos piezas fundamentales capaces de sacar las castañas del fuego en cualquier momento.

James Batemon, en un partido ante el Barça / ACB Photo - Pol Puertas

En cuanto a entradas, han salido varios nombres a la palestra, pero todavía no se ha concretado ninguno. Se relacionó a Rafa Villar, tras su desvinculación de Baskonia, lo que supondría el regreso al club en el que militó entre 2022 y 2025.

Dos nombres marcados en rojo

Los jugadores que, a día de hoy, parecen más cercanos son dos viejos conocidos: Mark Hughes y Kur Kuath. Según ha informado el periódico local 'Segre', el club tiene muy avanzadas las negociaciones por ambos jugadores.

Hughes defendió la elástica burdeos en la primera temporada del prolífico proyecto de Gerard Encuentra (2021-22) y luego ha continuado su camino por Estudiantes, Betis, Hamburgo y Girona, donde promedió 8.8 puntos y 39.4% desde el 6'75 la pasada campaña. Kuath, por su parte, fue uno de los protagonistas del ascenso. El sudanés de 2'08m tuvo una discreta temporada en Dreamland Gran Canaria con 6 puntos y 2.9 rebotes de media y quiere volver a brillar en Lleida.

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Kur Kuath intimida a Forrest en su intento de anotar en el aro claretiano. / Andrés Cruz

Sin embargo, el problema es el pasaporte. De acuerdo con la misma información, Ilerna Lleida ya tiene cubierta una de las dos plazas de extracomunitario con su estrella James Batemon, pero reserva la segunda para el fichaje de un base top que acompañe a Dani García. Ambos actualmente son 'extras', pero Hughes está muy cerca de conseguir un pasaporte europeo y Kuath espera que le reconozcan la plaza cotonou.