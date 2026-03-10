Un notable Jabari Parker impulsa a la Penya a cuartos en la Champions

El Asisa Joventut venció por 91-84 al Fitness First Wurzburg Baskets en la penúltima jornada de la segunda fase de la Champions en un excelente encuentro del trío exazulgrana que forman Jabari Parker (15 puntos, nueve rebotes, +18), Ricky Rubio (nueve puntos, seis rebotes, siete asistencias, +18) y Ante Tomic (19 puntos, cinco rebotes, +19).

Asisa Joventut - Fitness First Würzburg Baskets (baloncesto, FIBA Champions League), 10/03/2026 FIBA CHAMPIONS LEAGUE JOV 91 84 WÜR Alineaciones ASISA JOVENTUT, 91 (34+15+17+25): Ricky Rubio (9), Cameron Hunt (19), Yannick Kraag (8), Henri Drell, Ante Tomic (19) -cinco inicial-, Ludde Hakanson (9), Jabari Parker (15), Simon Birgander (3), Adam Hanga (7) y Michael Ruzic (2). FITNESS FIRST WÜRZBURG BASKETS, 84 (19+15+28+22): Marcus Carr (25), Johnathan Stove (13), Davion Mintz (14), Christian Skladanowski (4), Eddy Edigin (7) -cinco inicial-, Brae Ivey (7), Charles Thompson (8), Alen Pjanic, David Muenkat (6) y Lukas Herzog

El triunfo unido a la trabajada victoria de Unicaja en la pista del Elan Chalon por 70-80 supone la clasificación de los dos equipos de la Liga Endesa para los cuartos de final al mejor de tres partidos. La primera plaza del grupo se decidirá el próximo martes en el Martín Carpena y a los catalanes les vale perder hasta por cinco puntos tras el 71-66 del Olímpic.

El inicio de la Penya fue extraordinario, con una canasta del 'eterno' Ante Tomic, dos tiros libres de Ricky Rubio y dos triples seguidos de Yannick Kraag (10-0, min. 2:57) ante un rival que sobrevivió desde el tiro libre en el primer cuarto. Cuatro seguidos del estadounidense Davion Mintz hicieron reaccionar a los alemanes, pero una canasta del recién incorporado Jabari Parker elevó la renta local a un 19-8 (min. 5:05).

Ricky Rubio es sinónimo de baloncesto / FIBA EUROPE

Los de Dani Miret volvieron a la carga con una excelente utilización del 'pase extra' y un enorme acierto desde el triple (9/17 al descanso). Ricky Rubio y Adam Hanga anotaron de tres en tres con el estadounidense Brae Ivey como única respuesta para que el exazulgrana Jabari Parker cerrase desde el triple un espectacular primer cuarto (34-19).

Sasa Filipovic apostó por jugar con tres 'pequeños' por fuera y Marcus Carr anotaba con demasiada facilidad en una sucesión continua de bloqueos indirectos para buscar el uno para uno. Tres canastas y un tiro libre del canadiense acercaron al Würzburg a 10 puntos (40-30, min. 13:47). Camerun Hunt anotó un triple lleno de talento y el canterano blaugrana Ludde Hakanson anotó cinco puntos seguidos al borde del intermedio (49-34).

El segundo cuarto acabó con 'show' arbitral con sendas técnicas a los entrenadores y el partido se volvió más marrullero tras el descanso... y se complicó con cinco puntos seguidos de Skladanowski y un triple de Stove (49-42, min. 21:52) que provocaron un tempranero tiempo muerto de Dani Miret (parcial de 0-8). Poco a poco, el cuadro verdinegro se fue descentrando y de los ataques fluidos de los primeros minutos se pasó a una preocupante sequía.

La Penya ya está en cuartos de final / FIBA EUROPE

El tercer cuarto confirmó esa dinámica y dos triples de Stove, uno del pívot Edigin y un canastón de Mintz provocaron un parcial de 5-18 que equilibró el marcador (54-54, min. 24:45). El Joventut reaccionó con sendos triples de Hakanson, Jabari Parker y Hanga antes de una recta final de cuarto en la que el de Chicago mostró sus dos caras. Dejadez defensiva con mate de Moenkat y sensacional canasta para cerrar 10 minutos duros (66-62).

La Penya recuperó sus constantes vitales con un notable Ricky Rubio en la dirección y con dos canastas de un Tomic que se iba ya a 15 puntos (71-64, min. 31:39). le tomó el relevo Cameron Hunt con dos sensacionales canastas más una 'marca de la casa' de Jabari Parker. Con 79-69, Filiposki paró el partido y gritó a sus jugadores: "¡Alguien tiene que defender a Hunt!", gritó el técnico esloveno.

Carr respondió con una canasta y un triple para irse a los 25 puntos (79-74 a 3:30 del final). ¡Aquí es donde debería fijarse el Barça para fichar! Aunque claro, para eso hay que ver mucho baloncesto en Europa y no parece ser el caso. Entre Jabari, Ricky y Tomic sofocaron los intentos de remontada visitantes y sellaron una victoria por 91-84 que vale por unos cuartos de final.