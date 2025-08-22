Los dos 'niños' que dirigirán a España en el Eurobasket

La baja de Alberto Díaz para el Eurobasket deja a España con dos únicos bases. El malagueño, que estaba destinado a ser el principal faro del combinado nacional, no ha podido recuperarse de una lesión y finalmente no viajará con 'La Familia' a Chipre. De esta forma, el drama en la posición de base es máximo y la selección afrontará el europeo con dos jugadores sub-20 como timones.

"No se ha podido, no llegaba al cien por cien, es una realidad, el servicio médico lo ha hecho todo, la Federación también, Sergio (Scariolo) me ha dado todo, me ha esperado y apoyado día a día y me ha tentado pero creo que lo más honesto es que vaya un compañero que esté al cien por cien", declaró el jugador de Unicaja a 'COPE'.

El posición de '1' ha sido sin duda la más castigada para el torneo. Antes de acabar la temporada, ya se descartó la opción de Juan Núñez, cuando dijo adiós a la temporada por una lesión con el Barça. Además, por motivos personales, Lorenzo Brown también renunció a representar a España en el Eurobasket, un vació que ocupó el joven talento de Mario Saint-Supery.

Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, el futuro es suyo / EFE

Y aquí aparece uno de los bases con los que contará Scariolo. Conocido como 'El Principito', por la similitud de su apellido con el del escritor del libro, es una de las joyas del baloncesto español. De 19 años, Mario jugó la última temporada en las filas del BAXI Manresa y la próxima temporada lo hará en la NCAA estadounidense.

El malagueño se crio en la cantera de Unicaja y es todavía el jugador más joven que ha debutado en el club, concretamente con 15 años, 11 meses y 2 días. Además, formó parte de la plantilla que ganó la Copa del Rey de 2023 en Badalona. En los amistosos, ha demostrado que tiene un gran potencial, aunque es evidente que el papel de líder en la selección española le ha llegado demasiado pronto.

Mario Saint-Supéry cambiará la ACB por la NCAA la próxima temporada. / DAVID GRAU/ACB PHOTO

Quien también tiene 19 años es Sergio de Larrea. El otro base convocado por Scariolo ha ganado galones durante los preparatorios, siendo el '1' titular de la selección en todos los partidos. La promesa del Valencia Basket ha demostrado tener carácter y madurez para afrontar esta situación, a pesar de no ser titular con el equipo de Pedro Martínez.

Los 'cachorros' al poder

"Bueno, sobre todo que no tenga presión -sobre lo que le pide Scariolo-. Sí que es verdad que ha sido un poco rápido todo, hemos tenido lesiones, desafortunadamente, pero bueno, creo que tengo que ser yo, ayudar al equipo en todo lo que pueda. Tenemos grandes referentes en el equipo e intentamos jugar para ganar", dijo de Larrea sobre su papel en el próximo Eurobasket.

Lo que ha demostrado España en los preparatorios es que es capaz de plantar cara a cualquier selección, aunque físicamente parece un escalón por debajo de las grandes. Los de Scariolo debutarán el próximo jueves en Chipre ante la selección de Georgia, con el objetivo de sumar la primera victoria e ir partido a partido. Avanzando sin hacer mucho ruido.