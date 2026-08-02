Nikola Vucevic y su frustrada llegada a la Euroliga: "Teníamos un acuerdo de caballeros"

Nikola Vucevic ya es uno de los mejores europeos de todos los tiempos que ha jugado en la NBA. En la liga americana desde 2011, cuando los Philadelphia 76ers le draftearon en la 16ª posición, el pívot montenegrino atesora una carrera de 15 años en la que ha pasado por Orlando, Chicago y Boston.

Este verano, y tras terminar la campaña con los Celtics, Vucevic se convirtió en agente libre. Tras haber ganado más de 215 millones de dólares brutos en esta pasada década y media, quedaba por ver cuál sería el siguiente paso en su carrera. Finalmente, acordó un regreso a los Magic, con un contrato por una temporada y algo menos de cuatro 'kilos' brutos.

Nikola Vucevic, en su etapa en los Chicago Bulls / EFE

Trayectoria exitosa en la NBA

Vucevic, dos veces All-Star de la NBA (2019, 2021), seguirá su carrera en la liga americana, pero su futuro pudo estar esta siguiente campaña en la Euroliga, concretamente en el Estrella Roja.

El montenegrino es un gran seguidor del conjunto de Belgrado, y en alguna ocasión ha desvelado que, en caso de regresar a jugar al viejo continente, le gustaría hacerlo en el equipo serbio. Y estos últimos meses, la posibilidad ha estado más cerca que nunca de hacerse realidad.

Nikola Vucevic, junto a Luka Doncic y Nikola Jokic / EFE

Las conversaciones entre Estrella Roja y Vucevic

Así lo desvela el presidente de Estrella Roja, Zeljko Drcelic, en una entrevista en el portal 'Meridian Sport'. En ella, el dirigente serbio desvela como se produjeron las conversaciones y cuál fue el principal escollo que encontraron para que el fichaje no se llevase a cabo.

"Hubo conversaciones. Ante todo, Nikola es una persona excelente, pero también un gran aficionado del Zvezda. Eso no significa que se convertiría automáticamente en jugador del Estrella Roja. Es un hombre de familia que ha vivido en Estados Unidos durante más de 20 años, desde sus años de instituto. Estas decisiones no son fáciles, y en su caso, el dinero no fue en absoluto un factor", relató.

Nikola Vucevic, con los Boston Celtics / Twitter: @POK252

El motivo por el que Vucevic no aterrizó en el Estrella Roja

"Teníamos un acuerdo de caballeros según el cual, si no recibía una oferta de la NBA, vestiría la camiseta del Crvena Zvezda. Dado que es un atleta de élite que sigue cuidando su cuerpo y su carrera, está claro que la puerta no está cerrada", completó.

Un Vucevic que hubiese sido un refuerzo de lujo para un Ibon Navarro que ha desembarcado en el Estrella Roja esta campaña, y que rivalizará con Joan Peñarroya, técnico de Partizán, en una de las competencias más salvajes del baloncesto europeo. Hasta el momento, Estrella Roja ha cerrado los fichajes de Chris Jones, David Kramer, Jonathan Motley, Nikola Djurisic, Patrick Baldwin Jr. y Vojin Medarevic.