NBA
Nikola Topic, jugador de los OKC Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular
El base ya ha comenzado el tratamiento para curar la enfermedad
EFE
El base de los Oklahoma City Thunder, Nikola Topic, fue diagnosticado con cáncer testicular y se mantendrá alejado de las pistas por un tiempo indefinido, según informó este jueves la franquicia de la NBA.
El mánager general de los Thunder, Sam Presti, anunció hoy a los medios que Topic se había sometido a un procedimiento médico durante la pretemporada y los resultados arrojaron que padecía cáncer de testículo.
El base ya ha comenzado el tratamiento para curar la enfermedad, consistente en quimioterapia y no tiene una fecha señalada para regresar a la competición, según Presti.
El mánager general agregó que Topic sigue entrenando con el equipo durante el proceso, y aseguró que tiene todo el apoyo de los jugadores y del personal de los Thunder.
"Son extremadamente positivos respecto a su actitud ante esta situación. Es importante saber que el cáncer testicular es la forma de cáncer con mayor tasa de curación entre los hombres", sentenció Presti.
