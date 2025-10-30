Nikola Topic, jugador de los OKC Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular

El base de los Oklahoma City Thunder, Nikola Topic, fue diagnosticado con cáncer testicular y se mantendrá alejado de las pistas por un tiempo indefinido, según informó este jueves la franquicia de la NBA.

El mánager general de los Thunder, Sam Presti, anunció hoy a los medios que Topic se había sometido a un procedimiento médico durante la pretemporada y los resultados arrojaron que padecía cáncer de testículo.

El base ya ha comenzado el tratamiento para curar la enfermedad, consistente en quimioterapia y no tiene una fecha señalada para regresar a la competición, según Presti.

El mánager general agregó que Topic sigue entrenando con el equipo durante el proceso, y aseguró que tiene todo el apoyo de los jugadores y del personal de los Thunder.

"Son extremadamente positivos respecto a su actitud ante esta situación. Es importante saber que el cáncer testicular es la forma de cáncer con mayor tasa de curación entre los hombres", sentenció Presti.