Nikola Mirotić, en el mercado: destinos posibles para una estrella que aún puede alterar la Euroliga

A sus 35 años, el ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic sigue siendo uno de esos nombres capaces de alterar la planificación de media Euroliga. Después de un curso irregular en el Mónaco, marcado tanto por las lesiones como por la inestabilidad institucional del club, todo apunta a que su etapa en el Principado ha llegado a su fin. Y ahí empieza el juego. La pregunta ya no es si cambiará de equipo. La cuestión es quién puede permitirse ficharlo.

El primer candidato aparece casi por descarte: Olympiacos. El campeón europeo quiere mantener una plantilla capaz de seguir dominando el continente y un jugador como Mirotić encajaría en un equipo que no depende de una única estrella para competir. Compartiría protagonismo con un bloque consolidado, reduciría el desgaste físico y seguiría aspirando al único objetivo que realmente le interesa: levantar otra Euroliga. Deportivamente parece un matrimonio lógico. Económicamente, no tanto, porque el club griego ya soporta una masa salarial considerable.

Otra opción con argumentos esel Fenerbahçe de Saras Jasikevicius. Los turcos nunca han escondido que, cuando aparece una estrella disponible, estudian la operación y con un entrenador que lo conoce a la perfección. Mirotić aportaría experiencia, tiro exterior y capacidad para jugar abierto, algo que siempre cotiza al alza en el baloncesto moderno. El problema es que el campeón europeo tampoco parece dispuesto a romper su equilibrio financiero por un veterano, por muy diferencial que siga siendo.

Mirotic aún va en busca de su último gran contrato si se recupera de sus problemas de lesiones / EUROLEAGUE

¿Dubai con Pascual?

El tercer destino sería Dubai Basketball. Hace apenas un año parecía una extravagancia hablar del proyecto emiratí. Hoy ya no lo es. Dinero hay. Ambición también con el aterrizaje de Xavi Pascual y después de 'pescar' entre las principales figuras del As Mónaco. Y fichar a Mirotić sería un golpe de efecto perfecto para seguir construyendo una marca que quiere instalarse entre la élite europea cuanto antes. Si la decisión dependiera exclusivamente del contrato, pocos podrían competir con Dubái. La duda es otra: ¿quiere Mirotić convertir el final de su carrera en un proyecto de crecimiento o prefiere seguir luchando por títulos desde el primer día?

El Madrid no disgustaría al montenegrino ya que el club blanco conoce perfectamente al jugador. Conoce la casa mejor que nadie aunque no fue precisamente bien recibido cuando acudió de blaugrana en múltiples ocasiones. Deportivamente tendría sentido recuperar a un veterano que nunca ha escondido su cariño por la entidad donde explotó como profesional. Sin embargo, la realidad es bastante más fría. El Madrid está inmerso en una profunda renovación de plantilla y parece haber apostado por otro perfil de jugador: más físico, más joven como Timothy Luwawu-Cabarrot. Además, el regreso de Mirotić supondría un impacto económico importante y obligaría a rehacer parte del plan deportivo.

Volver al Barça, imposible

¿Y el Barça? Prácticamente imposible. Las heridas de la salida de 2023 siguen demasiado recientes y, además, el club azulgrana está inmerso en otra reconstrucción, buscando piernas jóvenes antes que grandes contratos. Pensar en una segunda etapa parece hoy más un ejercicio de nostalgia que una posibilidad real. También parece interesar a un Valencia Basket en reconstrucción tras una temporada espectacular, pero que necesita rehacer el grupo. Presupuesto hay y el ala-pívot sería una pieza importante, a la espera de conocer al nuevo entrenador del conjunto 'taronja'.

Mirotic vivió una turbulenta salida del Barça y sus opciones de volver son mínimas / FCB

Mientras tanto, también existe una amenaza para la propia Euroliga. Bahçesehir, desde la EuroCup, ha presentado una propuesta muy ambiciosa para convencer al jugador. No ofrece el escaparate de la máxima competición continental, pero sí un proyecto económico muy potente y la posibilidad de convertirse en la gran referencia del club turco. No puede descartarse.

La decisión no debería demorarse mucho más. Mirotić afronta probablemente el último gran contrato de su carrera y quiere que vaya acompañado de un proyecto capaz de competir por la Euroliga. Olympiacos, Fenerbahçe, Dubái o incluso alguna sorpresa de última hora siguen atentos a sus movimientos. Lo único seguro es que, cuando el ala-pívot elija destino, no solo cambiará de camiseta: también alterará el mapa de poder del baloncesto europeo.