Nikola Mirotic ya tiene nuevo destino. El Olimpia Milano confirmó este viernes la salida del ala-pívot montenegrino, que renuncia a su último año de contrato con el club italiano, y abre una nueva etapa en otro transatlántico del baloncesto europeo.

En un escueto comunicado, el Olimpia Milano agradeció a Nikola Mirotic "las dos temporadas pasadas juntos y las victorias logradas en este período", además de desearle "a él y a su familia lo mejor para el futuro". De esta manera, el veterano jugador pone punto y final a su etapa en Italia.

Tras su salida del FC Barcelona, Mirotic llegó al Olimpia Milano como refuerzo estrella. Sin embargo, a pesar de dos cursos notables no ha podido ayudar al equipo italiano a lograr su ambicioso objetivo de levantar la Euroliga. En su último curso, ha promediado 14.7 puntos, 5.3 rebotes y 1.2 asistencias en la competición continental.

Ya libre tras abandonar Milán, Nikola Mirotic tiene bien sellado su continuidad en el baloncesto europeo. Y es que el AS Mónaco anunció también este viernes la incorporación del jugador montenegrino, que firma un contrato de tres años, el último de ellos con opción de jugador.

Nikola Mirotic, en los playoff de la Liga Italiana ante Trento / Twitter: @OlimpiaMI1936

De hecho, Alekszej Fedoricsev, presidente del club monegasco, confirmó el fichaje de Mirotic hace apenas unos días: "Sí, estamos ultimando los detalles. Me encantaría ver a Nikola con la camiseta del Roca Team, y creo que el sentimiento es mutuo".

Así, Nikola Mirotic firma por uno de los equipos más potentes del baloncesto europeo con el reto de conquistar la Euroliga. Sin ir más lejos, el AS Mónaco fue finalista el pasado curso de la competición continental, pero cayó en la final contra el Fenerbahçe. Con esta incorporación, lo volverán a intentar la próxima temporada junto a otros nombres de primer nivel como Daniel Theis, Nick Calathes o Mike James.

Mirotic ya expresó sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto monegasco: "El Mónaco es un club que ha estado en la cima de la Euroliga en los últimos años y tiene potencial para crecer aún más. Quería un nuevo reto; todavía tengo la capacidad, y por eso decidí fichar por este club. He tenido la oportunidad de reunirme con el presidente varias veces. Es un hombre con una gran visión y muy dedicado a su equipo de baloncesto. Está dispuesto a hacer todo lo posible para que el Roca Team alcance la cima del baloncesto europeo".

"Lo que el Mónaco ha logrado en tan poco tiempo es simplemente increíble, y creo y espero sinceramente que el futuro sea brillante. Desde sus inicios en la Euroliga hace unos años, el equipo ha demostrado ser capaz de grandes actuaciones, clasificándose para los playoffs en todas las ocasiones e incluso dos veces para la Final Four", agregó.

El comunicado del AS Mónaco

El AS Monaco se complace en anunciar el fichaje del ala-pívot Nikola Mirotic (34 años, 2,08 m) para las próximas dos temporadas, procedente del Milán, donde ha pasado los dos últimos años. El montenegrino es una auténtica estrella internacional y posee un currículum descomunal que no necesita presentación. Un referente, un refuerzo significativo para la línea de ataque del Roca Team, que confirma el deseo de la directiva de incorporar jugadores de calidad al núcleo de un grupo central. Con esta llegada, el AS Monaco Basket confirma su deseo de mantenerse en la cima del baloncesto europeo.

Nikola Mirotic representa simplemente más de 15 años de baloncesto al más alto nivel. Una longevidad excepcional y poco común para un atleta, dadas las exigencias de este deporte y la cantidad de partidos disputados durante una temporada, ya sea en Europa o en la NBA. Su trayectoria en el baloncesto profesional comenzó cuando fue fichado por el Real Madrid en 2005 para jugar en las categorías inferiores. A partir de entonces, comenzó su ascenso a la cima, hasta que se incorporó al Roca este verano.

Campeón de Europa en 2015 con España, medallista de bronce al año siguiente en los Juegos Olímpicos, cuatro Copas del Rey, tres títulos de la liga española, uno en Italia, MVP de la liga española, la Euroliga y la final de la liga italiana, Nikola Mirotic ha construido una larga lista de logros a lo largo de los años. Jugó de 2010 a 2014 en el Real Madrid antes de unirse a la NBA para las siguientes seis temporadas. Bajo la camiseta de los Chicago Bulls y luego de los Pelicans, Nikola brilló con un promedio máximo de 16,8 puntos por temporada. En 2019, regresó a Europa con el Barcelona durante cuatro temporadas, antes de jugar las dos últimas en Lombardía con la camiseta milanesa