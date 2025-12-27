Baloncesto
Nikola Mirotic ‘amenaza’ a su entrenador, Vassilis Spanoulis
El montenegrino, que no está teniendo el papel decisivo de Milan y Barça, logró con el AS Mónaco una victoria importante con su contribución ante el Madrid, y ahora va a por su entrenador en un registro histórico
Nikola Mirotic no anotó ni un solo punto en los tres primeros cuartos del duelo del AS Mónaco ante un Real Madrid que llegaba en dinámica positiva. El montenegrino estuvo prácticamente desaparecido en esos 30 primeros minutos.
Aunque todo cambió al inicio del cuarto. Mirotic volvía a la pista y ‘enchufaba’ dos triples consecutivos que relanzaron a su equipo e imponerse al cuadro de Sergio Scariolo (100-95), con una contribución tardía pero efectiva del montenegrino, que con sus 10 puntos en el cuarto final, les llevó al triunfo y superar al Madrid en la clasificación (11-7) por 11-8 de los blancos, que les dejó al límite de los puestos de play-off.
Un Mirotic que además lograba con esos 10 puntos, sumar un total de 4.267 en la Euroliga y situarse en la cuarta posición de máximos anotadores de la competición, con su compañero de equipo, Mike James, en el liderato, con 5.557.
Supera a Sergi Llull
Mirotic conseguía superar a uno de sus rivales del viernes, el base madridista, Sergio Llull, que ocupa la quinta posición con 4.257. El segundo en el ranking es Nando De Colo, en activo con el ASVEL Villerubanne (5.009).
Curiosamente, Mirotic tiene ahora a tiro a su actual entrenador, Vassilis Spanoulis, que acumula a lo largo de su carrera 4.455 puntos, por lo que podría incluso superarle esta misma temporada y el montenegrino espavila en la anotación.
Y es que el ex NBA no está teniendo el protagonismo que tuvo en el Barça ni en el Armani Milan. Spanoulis solo le ha dado cinco titularidades en esta campaña, con un promedio de 11 puntos y cuatro rebotes en casi 20 minutos de juego.
Visita el Palau el martes
Mirotic está por debajo de sus promedios a lo largo de su carrera, en la que ha sumado de media 14,5 puntos y 5,2rebotes con un promedio de 24 minutos de juego. La estrella, como siempre sucede, no se queja de su situación, aunque evidentemente sigue siendo un jugador decisivo porque sus apariciones acostumbran a ser decisivas como sucedió ante el Madrid.
Y seguro que le quedan algunas más, aunque el aficionado culé espera que no sea el próximo martes, cuando el conjunto monegasco visitará el Palau, en la decimonovena jornada de la Euroliga. Para el montenegrino siempre es una visita especial a un club que le trajo de nuevo a Europa de la NBA, y del que salió de mala manera.
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- La inexplicable renuncia del Madrid al mercado invernal
- Mercado de fichajes, hoy 26 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Nico Paz es una ganga
- La gran mentira sobre el Boxing Day: 'Es tradición ir a ver los partidos en familia, qué vergüenza para la Premier League
- Durísima sanción para Marcao tras su expulsión contra el Madrid: 6 partidos sin jugar
- Lewandowski, sobre su futuro: 'No se trata de reducir mi salario a la mitad
- El Madrid se plantea pedir una indemnización millonaria por el 'Caso Negreira'