Nikola Mirotic ‘amenaza’ a su entrenador, Vassilis Spanoulis

Nikola Mirotic no anotó ni un solo punto en los tres primeros cuartos del duelo del AS Mónaco ante un Real Madrid que llegaba en dinámica positiva. El montenegrino estuvo prácticamente desaparecido en esos 30 primeros minutos.

Aunque todo cambió al inicio del cuarto. Mirotic volvía a la pista y ‘enchufaba’ dos triples consecutivos que relanzaron a su equipo e imponerse al cuadro de Sergio Scariolo (100-95), con una contribución tardía pero efectiva del montenegrino, que con sus 10 puntos en el cuarto final, les llevó al triunfo y superar al Madrid en la clasificación (11-7) por 11-8 de los blancos, que les dejó al límite de los puestos de play-off.

Un Mirotic que además lograba con esos 10 puntos, sumar un total de 4.267 en la Euroliga y situarse en la cuarta posición de máximos anotadores de la competición, con su compañero de equipo, Mike James, en el liderato, con 5.557.

Mirotic relanzó al AS Mónaco ante el Madrid para sumar una victoria importante en la Euroliga / EUROLEAGUE

Supera a Sergi Llull

Mirotic conseguía superar a uno de sus rivales del viernes, el base madridista, Sergio Llull, que ocupa la quinta posición con 4.257. El segundo en el ranking es Nando De Colo, en activo con el ASVEL Villerubanne (5.009).

Curiosamente, Mirotic tiene ahora a tiro a su actual entrenador, Vassilis Spanoulis, que acumula a lo largo de su carrera 4.455 puntos, por lo que podría incluso superarle esta misma temporada y el montenegrino espavila en la anotación.

Y es que el ex NBA no está teniendo el protagonismo que tuvo en el Barça ni en el Armani Milan. Spanoulis solo le ha dado cinco titularidades en esta campaña, con un promedio de 11 puntos y cuatro rebotes en casi 20 minutos de juego.

Visita el Palau el martes

Mirotic está por debajo de sus promedios a lo largo de su carrera, en la que ha sumado de media 14,5 puntos y 5,2rebotes con un promedio de 24 minutos de juego. La estrella, como siempre sucede, no se queja de su situación, aunque evidentemente sigue siendo un jugador decisivo porque sus apariciones acostumbran a ser decisivas como sucedió ante el Madrid.

Y seguro que le quedan algunas más, aunque el aficionado culé espera que no sea el próximo martes, cuando el conjunto monegasco visitará el Palau, en la decimonovena jornada de la Euroliga. Para el montenegrino siempre es una visita especial a un club que le trajo de nuevo a Europa de la NBA, y del que salió de mala manera.