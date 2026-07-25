Nikola Mirotic se aleja de la Euroliga y suena para Unicaja

Pasan las semanas y Nikola Mirotic sigue sin equipo. Después de una etapa muy movida en Mónaco, y una temporada claramente marcada por una fascitis plantar, el montenegrino quiere seguir compitiendo en la Euroliga. Sin embargo, la gran mayoría de equipos están cerrando sus plantillas y las opciones de unirse a uno de los 20 clubes integrantes van esfumándose.

Nadie puede negar el talento de Nikola Mirotic. Otra cosa es su edad (35 años) y si su salario encaja con el papel que puede tener en su próximo destino. Además, desde la última lesión no ha regresado a buen nivel y su rendimiento físico durante la siguiente temporada es una total incógnita. Toda esta incertidumbre ha hecho que Unicaja siga de cerca su caso.

Según 'Diario Sur', el equipo malagueño necesita un ala-pívot de garantías para el proyecto y la incorporación de Mirotic gustaría mucho. Eso sí, van a respetar los tiempos y tan solo van a ir a por él si se presenta la oportunidad. Las posibilidades de que el montenegrino acabe en un equipo de la Eurocup o Basketball Champions League son cada vez más altas y Unicaja es uno de los proyectos más atractivos.

Mirotic, contra Unicaja / EFE

Es bien sabido que a Mirotic le encanta España y conoce a la perfección la Liga Endesa. Ha jugado tanto con el Real Madrid como con el Barça, y este mismo verano ha sonado también para Valencia Basket. En Málaga ven con buenos ojos su llegada, teniendo en cuenta que es un jugador de formación local, más conocido como cupo, lo que siempre supone un 'extra'.

Mirotic también tiene una oferta tentadora de Turquía, concretamente del Bahçesehir, para jugar la Eurocup. Un proyecto en el que sería la estrella y gozaría de unas condiciones económicas muy suculentas. Si no consigue fichar por un equipo de la Euroliga, es probable que el montenegrino le dedique una mayor atención al dinero.

Willy Hernangómez está muy cerca de Unicaja / Dani Barbeito

En este último año en Europa, Mirotic ha bajado considerablemente sus números en pista, promediando 11 puntos y 4,3 rebotes por encuentro. Desde finales de febrero, no ha tenido ningún tipo de continuidad y ha estado más tiempo sin competir que haciéndolo. Este puede ser uno de los principales motivos por los que a día de hoy todavía no tiene equipo.

¿Willy y Mirotic juntos?

Deportivamente, su perfil también encajaría con lo que buscan los malagueños. Unicaja lleva años apostando por un baloncesto muy dinámico, con interiores capaces de abrir el campo y generar ventajas desde el perímetro. Mirotic reúne precisamente esas características y, además, aportaría una experiencia prácticamente inigualable en partidos de máxima exigencia.

Si el montenegrino regresara a España, podría coincidir en el equipo con Willy Hernangómez, otro de los jugadores que están cerca de unirse al proyecto. Aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, Unicaja confía en llevar adelante la operación con el pívot de 32 años, que no ha tenido un papel de gran importancia en su etapa de tres años en el Palau Blaugrana.