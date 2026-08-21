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BALONCESTO

Nikola Jokic eclipsó a Wenbanyama en el amistoso disputado en Belgrado

La estrella serbia llevó a la victoria a su equipo, con 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, ante el ‘gigante’ francés, que estuvo mucho más discreto

Wembanyama no pudo superar a un Jokic estelar en el duelo en Belgrado

Wembanyama no pudo superar a un Jokic estelar en el duelo en Belgrado / AEFE

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Nikola Jokic lideró a Serbia en el duelo amistoso disputado en Belgrado ante la Francia de Victor Wembanyama (90-87) . El pívot francés no pudo mostrar su mejor versión al finalizar con tan solo 10 puntos y seis pérdidas de balón, en un partido que Serbia siempre tuvo controlado, aunque por pequeñas diferencias.

Sylvain Francisco intentó un último triple antes de que sonara la bocina, pero Aleksa Avramovic se lo bloqueó, sellando así la victoria.

El gran protagonista fue Nikola Jokic que acabó rozando el triple-doble. Jokic anotó 20 puntos (4/10 en tiros de dos, 1/3 en triples, 9/12 en tiros libres), capturó 9 rebotes y repartió 8 asistencias en 29 minutos.

Jokic dominó el encuentro ante Francia

Jokic dominó el encuentro ante Francia / FIBA

Aleksa Avramovic completó su actuación con 11 puntos y 5 asistencias. Nikola Jovic también alcanzó los dos dígitos, ya que el alero del Miami Heat anotó 10 puntos y capturó 4 rebotes.

Otro amistoso en Orleans

Estos dos equipos disputarán otro partido en Orleans el domingo, antes del inicio de la ventana de eliminatorias para la Copa Mundial FIBA 2027.

Serbia ocupa actualmente el tercer puesto del Grupo B de la segunda ronda con un balance de 3 victorias y 3 derrotas, y jugará en la primera ventana como local contra Islandia el 28 de agosto y como visitante contra Italia el 31 de agosto.

Francia lidera cómodamente el Grupo D con un balance de 5 victorias y 1 derrota, y jugará este agosto como local contra Eslovenia el 27 de agosto y como visitante contra Suecia el 30 de agosto.

Noticias relacionadas y más

Los tres mejores equipos de cada grupo de la segunda ronda en Europa se clasifican para la Copa Mundial FIBA 2027, con seis rondas más repartidas en tres ventanas distintas.

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