¡Nigel Hayes-Davis, cazado en Barcelona con su futuro en el aire!

El cierre del mercado de traspasos de la NBA dejó muchos nombres propios. Uno de ellos es Nigel Hayes-Davis. El nombre del jugador norteamericano no genera el mismo impacto en la NBA que en Europa. En el viejo continente, el alero se consolidó como uno de los mejores jugadores de los últimos años, al proclamarse campeón de la Euroliga con Fenerbahce la temporada pasada. Además, fue elegido MVP de la Final Four de esa edición y formó parte del Primer Equipo Ideal del curso. Tras ese éxito, Hayes-Davis decidió dar el paso y regresar a la NBA para probar suerte.

Nigel Hayes-Davis fue proclamado el MVP de la Final Four / EFE

De más a menos

Los Phoenix Suns anunciaron el fichaje del alero en julio de 2025. Cabe recordar que Nigel Hayes-Davis ya había jugado con anterioridad en la NBA, concretamente en la temporada 2017-2018, cuando apenas disputó nueve partidos repartidos entre tres equipos. Aquella breve experiencia le sirvió para tomar la decisión de cambiar de aires y dar el salto al baloncesto europeo, de la mano del Galatasaray. En Europa pasó por cuatro equipos, entre ellos el Barça. Sin embargo, fue en su última etapa en el Fenerbahce, a las órdenes de Saras Jasikevicius, donde realmente mostró su verdadero potencial. Sus grandes actuaciones le abrieron de nuevo las puertas de la NBA, aunque su regreso fue de más a menos: empezó con un rendimiento irregular en Phoenix, y su protagonismo se fue diluyendo con el paso de las semanas.

Esa situación terminó con Hayes-Davis traspasado por los Suns en el último día de mercado a los Milwaukee Bucks, y cortado por la franquicia de Wisconsin un día después del cierre del mercado de traspasos.

Regreso a Europa con el Barça como interrogante

Tras ser cortado, la idea de Nigel Hayes-Davis es clara: regresar a Europa. Los equipos mejor posicionados para hacerse con los servicios del alero eran Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Fenerbahce. Sin embargo, esta mañana el jugador norteamericano ha sido visto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), algo que ha generado un runrún sobre un posible regreso a la ciudad condal.

Aun así, su paso por Barcelona apunta a ser meramente circunstancial. Aunque Panathinaikos se habría retirado de la puja por el alero, todo indica que Hayes-Davis terminará volviendo al Fenerbahce, un club por el que ha mostrado devoción en más de una ocasión: "Los aficionados saben que recuerdo todo lo que pasó y que lo utilizo como motivación. El día que se anunció mi fichaje y el día que se anunció mi marcha, las reacciones fueron totalmente opuestas”.

Un paso complicado por Barcelona

Hace unos meses, el jugador habló para ‘Socrates’ sobre su paso por la Euroliga antes de dar el salto a la NBA. En esa entrevista, uno de los puntos que trató fue su etapa en Barcelona, un periodo del que no guarda el mejor recuerdo: “En mi primer año en Fenerbahçe, con Itoudis, recuperé la confianza en mí mismo. Eso fue lo más importante que me dio. Venía de una mala temporada en Barcelona, la organización prácticamente no me quería, y la afición lo dejó muy claro”. Unas declaraciones que podrían cerrar la puerta a un posible regreso de Nigel Hayes-Davis a Barcelona. Además, otro factor que dificultaría mucho su incorporación es la delicada situación económica que atraviesa la entidad azulgrana. Por ello, a día de hoy, un regreso parece casi imposible.