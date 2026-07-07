Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialJoao CanceloPróximo partido EspañaEstados UnidosEspaña - BélgicaLamine YamalEtapa 4 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialEliminadas MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

BALONCESTO

Nick Ongenda, un pívot intimidador para el nuevo Kids&Us Manresa

Llega un nuevo 'cinco' para los manresanos. Tiene 25 años, mide 2,11 y jugará con nacionalidad sudafricana a pesar de haber nacido en Canadá. Firma contrato por una temporada en Manresa

Nick Ongenda refuerza el KidsUs Manresa para la próxima temporada

Nick Ongenda refuerza el KidsUs Manresa para la próxima temporada / MANRESA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Kids&Us Manresa sigue construyendo el equipo para la próxima temporada. Llega ahora un pívot intimidador y dinámico a pesar de su tamaño, el sudafricano Nick Ongenda. De nacionalidad doble (Sur África y Canadá), tiene ya 2 temporadas de experiencia en Europa. Aportará muchos centímetros, contundencia y puntos debajo de los aros.

Nick Ongenda (nacido el 29 de septiembre de 2000) es el último fichaje del Kids&Us Manresa. Se trata de un pívot de nacionalidad sudafricana que ha jugado en Europa en las últimas 2 temporadas. Se formó en la NCAA (Universidad de DePaul) para empezar su carrera profesional en la G-League (Salt Lake City Stars) y seguirla al otro lado del atlántico, donde aterrizó en el Anwil polaco y siguió su periplo por Israel la última temporada.

Ongenda es un pívot de muchos centímetros de altura y de envergadura. Pese a su tamaño, tiene movilidad y dinamismo. Aportará consistencia a las posiciones interiores del Kids&Us Manresa, juego por encima del aro y rebote. En la última temporada, Nick Ongenda ha hecho unas medias de 10,2 puntos, 6,7 rebotes y 0,9 asistencias en su último equipo, el Hapoel Haemek israelí.

Trayectoria de Nick Ongenda

2019-23 - DePaul Blue Demons (NCAA)

2023-24 - Salto Lake City Stars (G-League)

2023-24 - Scarborough Shooting Stars (Canadá, segunda división)

2024-25 - Anwil Wloclawek (Polonia)

2025-26 - Elitzur Netanya (Israel)

Noticias relacionadas y más

2025-26 - Hapoel Haemek (Israel)

TEMAS

Añádenos en Google