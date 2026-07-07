BALONCESTO
Nick Ongenda, un pívot intimidador para el nuevo Kids&Us Manresa
Llega un nuevo 'cinco' para los manresanos. Tiene 25 años, mide 2,11 y jugará con nacionalidad sudafricana a pesar de haber nacido en Canadá. Firma contrato por una temporada en Manresa
El Kids&Us Manresa sigue construyendo el equipo para la próxima temporada. Llega ahora un pívot intimidador y dinámico a pesar de su tamaño, el sudafricano Nick Ongenda. De nacionalidad doble (Sur África y Canadá), tiene ya 2 temporadas de experiencia en Europa. Aportará muchos centímetros, contundencia y puntos debajo de los aros.
Nick Ongenda (nacido el 29 de septiembre de 2000) es el último fichaje del Kids&Us Manresa. Se trata de un pívot de nacionalidad sudafricana que ha jugado en Europa en las últimas 2 temporadas. Se formó en la NCAA (Universidad de DePaul) para empezar su carrera profesional en la G-League (Salt Lake City Stars) y seguirla al otro lado del atlántico, donde aterrizó en el Anwil polaco y siguió su periplo por Israel la última temporada.
Ongenda es un pívot de muchos centímetros de altura y de envergadura. Pese a su tamaño, tiene movilidad y dinamismo. Aportará consistencia a las posiciones interiores del Kids&Us Manresa, juego por encima del aro y rebote. En la última temporada, Nick Ongenda ha hecho unas medias de 10,2 puntos, 6,7 rebotes y 0,9 asistencias en su último equipo, el Hapoel Haemek israelí.
Trayectoria de Nick Ongenda
2019-23 - DePaul Blue Demons (NCAA)
2023-24 - Salto Lake City Stars (G-League)
2023-24 - Scarborough Shooting Stars (Canadá, segunda división)
2024-25 - Anwil Wloclawek (Polonia)
2025-26 - Elitzur Netanya (Israel)
2025-26 - Hapoel Haemek (Israel)
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