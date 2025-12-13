NBA
Los Nets de Jordi Fernández no encuentran la solución a la dupla Davis-Flagg
Anthony Davis y el número uno del draft, Cooper Flagg, lideran a Dallas en un duelo igualado que se resolvió con un parcial final decisivo ante unos Nets sin respuesta
EFE
Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández no lograron detener al dúo formado por Anthony Davis y Cooper Flagg, que sumaron 46 puntos entre ambos en la victoria de los Dallas Mavericks por 119-111.
Los Mavericks (10-16) asaltan con este triunfo los puestos de play-in, en una temporada de transición tras el traspaso de Luka Doncic y la elección con el número 1 del último 'draft' de Flagg. El novato acompañó con 22 puntos, 8 asistencias y un 10 de 16 en el tiro, el buen partido de Davis, quien aportó 24 puntos y 14 rebotes.
Los Nets (6-18), que también atraviesan un año complicado pero con un proyecto de futuro mucho menos prometedor, tuvieron en Michael Porter Jr. a su principal referencia ofensiva de la noche, con 34 puntos y 6 de 10 en triples. El jugador de primer año Danny Wolf contribuyó con 13 puntos y un 3 de 3 desde el perímetro, mientras que Nic Claxton registró un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes. Ninguno de los equipos tuvo en algún momento el control del partido, y el marcador cambió de dueño hasta en 23 ocasiones.
El guión fue similar en los cuatro periodos: los Nets lograban una ligera ventaja inferior de no más de 5 puntos que los Mavericks lograban contrarrestar al término de cada cuarto. Lastrados por sus malos porcentajes desde la línea de 3 (33,3 %), los texanos dominaron la pintura con 66 puntos en la zona.
El equipo de Fernández consiguió empezar por delante el último periodo, con 90-92 a su favor, y se mantuvieron en el partido hasta falta de tres minutos para el final, con 110-110 en el marcador. Sin embargo un parcial de 9-1 para los Mavericks en ese periodo, sin canastas en juego para los Nets, entregó el partido a los locales.
