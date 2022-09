Netflix y la historia de cuando Pau Gasol y Kobe Bryant no 'fueron' amigos

Netflix estrenará próximamente 'The Redeem Team, un documental como 'The Last Dance' sobre la Selección de Estados Unidos Podremos ver el momento en el que Pau Gasol y Kobe Bryant 'dejaron' su gran amistad de lado

Netflix estrenará próximamente 'The Redeem Team, un documental como 'The Last Dance' sobre la Selección de Estados Unidos, en la que podremos ver el momento en el que Pau Gasol y Kobe Bryant 'dejaron' su gran amistad de lado.

El documental va sobre la vuelta a la gloria de la selección americana de baloncesto, pasando por competiciones y etapas como por ejemplo el Mundial de 2002 o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, intentando recuperar el Dream Team que se vio en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

'The Redeem Team' empieza empieza en las Olimpiadas de Pekín 2008, en la gran final que enfrento a EEUU con la selección española (119-107), con victoria para los estadounidenses.

"Kobe nos dijo, ‘voy a atravesar a Pau por el puto pecho’. Nosotros le dijimos que estaba loco, que era su compañero de equipo. Y lo hizo y fue como joder, si le hace eso a su propio compañero de equipo... Dios, no íbamos a perder ese partido. Íbamos a machacar a España" comentó LeBron sobre lo que le dijo su compañero Kobe.

"Antes del partido, Kobe me hizo una visita cuando la Selección estadounidense vino a la Villa Olímpica. Mi hermano mayor venía a verme y mis compañeros de Selección estaban alucinando, ‘guau, Kobe está en nuestro apartamento, qué pasada’. En realidad, yo creo que era parte de su estrategia para ablandarme" explica Pau.

"Vino a por mí directo, me empujó en el pecho y tiró al suelo. Era un mensaje, no solo para mí si no para su propio equipo: 'Eh, este puede ser mi hermano, juega en mi equipo y es mi amigo. Pero lo único que me importa es ganar", aseguró el mayor de los Gasol.