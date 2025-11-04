Neptunas - Manresa: Horario y dónde ver por TV el partido de la Eurocup

Neptunas y Manresa se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Svyturio Arena en un nuevo partido de la Eurocup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Neptunas - Manresa y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Bahcesehir (81-67), derrotado al Aris (86-79), derrotado al Hapoel Jerusalem (101-94) y derrotado al Slask Wroclaw (74-62). De esta manera, está posicionado en el quinto lugar del Grupo A con 3 victorias, 2 derrotas y +15 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Tomas Rinkevicius registraron una victoria sobre el Cedevita Olimpija (94-91), una victoria sobre el Hamburgo (97-88), una derrota frente al Reyer (89-69) y una derrota frente al Cluj-Napoca (107-102), ubicándose consecuentemente en el puesto número 7 con 2 victorias, 3 derrotas y -23 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL NEPTUNAS - MANRESA DE LA EUROCUP

El partido entre Neptunas y Manresa, correspondiente a la Eurocup, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NEPTUNAS - MANRESA DE LA EUROCUP

En España, el partido de la Eurocup entre Neptunas y Manresa se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Eurocup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.