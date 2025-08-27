Neemias Queta, el gigante portugués de la NBA que ya es un héroe nacional

La primera sorpresa del Eurobasket no se ha hecho mucho de rogar. Portugal, la selección más débil del grupo A en un principio, venció su primer partido ante República Checa por 50 a 62. Esta victoria supone mucho para el país ibérico: desde el 2007, hace 18 años, los portugueses no lograban ganar un partido en la competición. El encuentro ha estado marcado por un nombre propio: Neemias Queta.

Con 26 años, el pívot de Barreiro ha culminado la primera gran exhibición del Eurobasket 2025 al sumar 23 puntos, 18 rebotes, 2 robos y 4 tapones. Unos números que lo consagran como el jugador franquicia de una selección que ve en Neemias Queta a todo un héroe nacional.

Un pionero americano

Neemias Queta logró en 2021 algo histórico para Portugal: ser el primer jugador portugués en jugar en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. Algo que en los 75 años previos, hasta aquel momento, nadie había conseguido. Muy probablemente se deba a que en Portugal, al igual que en Reino Unido, la tradición por el baloncesto es escasa.

Queta, de padres bissau-guineanos, comenzó su camino en el mundo del baloncesto en el Barreirense. Posteriormente, pasó a jugar para el Benfica en la liga portuguesa de baloncesto. Finalmente, en 2018, cruzó el charco para jugar en la NCAA con Utah State, donde estuvo tres años antes de dar el salto definitivo a la NBA en 2021 de la mano de los Kings.

Disputó dos temporadas en Sacramento, donde el portugués no promedió más de 3.0 puntos por partido en apenas 20 partidos jugados en dos años.

Neemias Queta en un partido de la NBA con los Boston Celtics / Associated Press/LaPresse / LAP

Esta última temporada, Queta acordó un contrato con los Celtics, donde poco a poco su rendimiento ha ido mejorando. 28 partidos jugados, más que en las dos temporadas anteriores juntas, que le han servido al pívot para promediar 5.5 puntos por partido y 4.4 rebotes por encuentro. Unos números muy discretos para un jugador que parece haber explotado con Portugal.

Un repaso a España

A muchos aficionados españoles les debe sonar el nombre de Neemias Queta. El portugués fue la gran sensación del amistoso de preparación para el Eurobasket que la selección española perdió hace unas semanas. Queta sumó 15 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración para dar la campanada ante una España que no arrancó de la mejor manera posible su camino hacia el torneo europeo.

El camino de Portugal en el Eurobasket será muy complicado. Un rocoso grupo y la falta de grandes jugadores hacen del cuadro ibérico una de las selecciones más débiles en este Eurobasket. Pese a ello, Portugal ha sumado su primera victoria y, de la mano de Neemias Queta, el país portugués se puede permitir soñar a lo grande.