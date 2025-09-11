Neal Sako: "Me gusta el ritmo que quiere poner el entrenador"

Tras la presentación de Kameron Taylor en el Roig Arena, Neal Sako ha sido el siguiente en ser presentado como nuevo jugador del Valencia Basket, en un acto este jueves en el concesionario KGM de la Avenida Ausiàs March de València. Una puesta de largo que le llega después de haber jugado dos partidos de pretemporada y habiendo conocido ya parte de la ciudad, del club y de los métodos de trabajo de un Pedro Martínez con el que cree que se va a adaptar a la perfección por sus características de juego.

"Me gusta el ritmo que quiere poner el entrenador, Pedro Martínez, un juego muy rápido, muy bueno para mi estilo, porque a mí me gusta correr en la pista", afirmó Sako, que a sus 27 años, ha firmado hasta el 30 de junio de 2027 procedente del ASVEL Lyon-Villeurbanne, equipo con el que disputó la Euroliga la pasada temporada.

Sobre su proceso de adaptación, tanto al equipo como a la ciudad, Sako reconoció que exjugadores del club valenciano como Louis Labeyrie le recomendaron que fichara por el equipo. "Mucha gente me ha dado muy buenas referencias del equipo y del club. Conozco personalmente a Labeyrie y me dijo que la organización es muy profesional y lo he podido comprobar durante las semanas que llevo aquí", aseguró.

Enric Carbonell: "Puede estar muchos años con nosotros"

El director general del Valencia Basket, destacó de Sako que "se adapta muy bien a lo que Pedro pide a los '5', correr la pista, defender el bloqueo directo, nos va a dar presencia bajo el aro, es uno de los mejores reboteadores y ya estuvimos en conversaciones la temporada pasada, puede estar muchos años con nosotros por cómo se adapta a nuestro estilo y por cómo es como persona. Llega a entrenar mucho antes cada día, no se les pide, pero es un ejemplo de cómo es. Se adapta, quiere aprender el idioma y también nos pregunta ya palabras en valenciano. Estamos muy contentos con él, por su mentalidad dentro de la pista y por lo que aporta también fuera.

José Cano: "El Valencia Basket es algo más que un club"

Por otra parte, el director general del Grupo Cano, Jesús Cano, destacó como anfitrión del evento que "este acto es un símbolo de continuidad y de un proyecto conjunto de ambas organizaciones. La idea es estar muchos años, la relación con el Valencia Basket, al margen de la repercusión publicitaria, es muy humano y los valores de la Cultura del Esfuerzo existen, es algo más que un club deportivo. Pasamos hace casi un año circunstancias complicadas y da gusto ver cómo empatizan y se ponen de tu lado".

Al margen de ello y tras dar la bienvenida a Neal Sako, destacó de él que "reforzará al equipo y seguro que viene a sumar".