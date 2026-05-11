La NCAA enloquece por la estrella de la Euroliga Tarik Biberovic: le ofrecen siete millones de dólares anuales

La NCAA sigue dispuesta a poner en jaque al baloncesto europeo. Ya no se trata del expolio a las principales canteras del viejo continente, sino que las universidades estadounidenses intentan hacerse con los servicios de algunos de los jóvenes más destacados de la Euroliga.

En Italia, Olimpia Milano y Virtus Bolonia verán la temporada que viene como Quinn Ellis y Saliou Niang se marcharán a América convencidos por suculentas ofertas que en Europa les colocarían en el ranking de jugadores mejor pagados en Europa.

El primero, que podría llegar a ganar más de dos millones de euros netos por una única temporada, tiene previsto jugar en la Universidad de St.John el próximo curso y regresar a Milán tras el March Madness para terminar la temporada con el conjunto italiano.

Quinn Ellis defiende a Will Clyburn en un Barça - Olimpia Milano de la Euroliga / Valentí Enrich

La NCAA se fija en Biberovic

Ellis y Niang son nombres quizás no tan conocidos para el gran público, pero en el otro lado de la balanza se encuentra un Tarik Biberovic que, a sus 25 años, es uno de los mejores aleros de la Euroliga y una de las grandes caras de la competición europea.

Nacido en Bosnia, pero con doble nacionalidad turca, Biberovic es uno de los guerreros de Sarunas Jasikevicius en el Fenerbahçe. El pasado curso se consagró levantando la Euroliga, y a finales de la semana que viene intentará revalidar corona continental en Atenas. El Olympiacos de Georgios Bartzokas será el rival en la lucha por meterse en la final. Biberovic promedia este curso 11,2 puntos y 2,9 rebotes por partido en algo más de 24 minutos en cancha. Desde la línea de tres, el alero de 'Fener' está por encima del 41% de acierto, y en el play-off ante el Zalgiris Kaunas elevó sus registros hasta el 56% desde más allá del 6,75.

LSU le ofrece siete millones al alero de 'Fener'

En las últimas horas, 'Eurohoops' informó de que la Universidad de Louisiana State le habría hecho llegar a Biberovic una oferta de siete millones de dólares brutos, que al cambio serían unos tres millones de euros netos. En cifras que maneja el propio portal, este curso en Euroliga tan solo Vasilije Micic (Hapoel), Shane Larkin (Efes), Sasha Vezenkov (Olympiacos) y Kendrick Nunn y Nigel Hayes Davis (Panathinaikos) estarían por encima de esas cifras.

Pese a ese interés, el jugador habría rechazado la propuesta, ya que únicamente tiene en mente al Fenerbahçe y terminar la temporada revalidando los títulos de Euroliga y liga turca. El pasado verano, Biberovic firmó una extensión de contrato con el conjunto turco, y quedará por ver cuando finalice la presente campaña si decide explorar sus opciones de NBA.

Tarik Biberovic, jugador del Fenerbahçe / Euroleague

Los Grizzlies tienen sus derechos NBA

Sus derechos en la liga americana pertenecen a los Memphis Grizzlies, que lo seleccionaron en la 56ª posición del draft de 2023. Un activo a tener en cuenta para una franquicia que ha terminado la temporada 25/26 en la 13ª posición del Oeste con tan solo 25 triunfos, tres por encima de los Sacramento Kings y los Utah Jazz, con el peor balance de la conferencia.