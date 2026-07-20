Yaxel Lendeborg hace historia con los Warriors, que logran su segunda 'Summer League'

Yaxel Lendeborg ganó su segundo anillo en cuatro meses el domingo, al liderar a los Golden State Warriors a la victoria sobre los Memphis Grizzlies por 94-90 en la final de la liga de verano de la NBA, disputada en el Thomas & Mack Center de la UNLV.

Lendeborg, quien brilló en el equipo campeón de la NCAA de la Universidad de Michigan la temporada pasada, terminó con 21 puntos y 10 rebotes, superando a Cameron Boozer en un intenso duelo entre dos jugadores elegidos en la lotería del draft de 2026. Se convirtió en el segundo jugador en ganar un campeonato de la División I de la NCAA y un título de la liga de verano de Las Vegas en el mismo año, uniéndose a Davion Mitchell.

"Al llegar a este programa, solo quería demostrar que soy un ganador", declaró Lendeborg, la undécima selección del draft del mes pasado. "Hacer cosas como esta, sin importarme las estadísticas y solo preocuparme por el resultado. Voy a seguir impulsando eso la próxima temporada con los Warriors, que son más grandes. En Michigan, jugábamos en equipo. Aquí, jugamos en equipo. Eso es lo que gana partidos y campeonatos", dijo el alero de los Warriors.

Lendeborg ha realizado una gran 'Summer League' y espera poder contribuir a los Warriors de Stephen Curry / NBA

Solo tres dobletes

Los Warriors (5-1) se alzaron con su segundo campeonato de 'Summer League', uniéndose a los Sacramento Kings y los Portland Trail Blazers como los únicos equipos que han ganado el torneo varias veces desde su creación en 2013. Golden State salió victorioso en un partido muy disputado en el que el marcador estaba empatado al descanso.

Boozer, la tercera selección del draft procedente de Duke, lideró a los Grizzlies con 19 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. Anotó un triple al final del tercer cuarto para darle a Memphis su primera ventaja de doble dígito. Pero Lendeborg respondió en los momentos decisivos, anotando tres canastas consecutivas para liderar la remontada de los Warriors en el último cuarto.

El base de los Warriors, Deivon Smith, anotó 21 puntos saliendo desde el banquillo, uniéndose a Lendeborg y al base LJ Cryer entre los cinco jugadores de Golden State que terminaron con doble dígito en anotación. Los Grizzlies tuvieron varias oportunidades en el último minuto para ganar o forzar la prórroga, pero Boozer falló un posible triple ganador y Olivier-Maxence Prosper perdió un pase de banda.

Complemento para Curry

Si bien los Warriors utilizaron a Lendeborg, de 2,06 metros, como alero y principal anotador en la liga de verano, se espera que sea un jugador complementario para las estrellas veteranas Stephen Curry y Jimmy Butler III.

El entrenador de los Warriors en la liga de verano, Khalid Robinson, afirmó que la versatilidad y la energía de Lendeborg lo hacen ideal para ese rol.

"[Encaja por] sus habilidades, su físico, su estatura para su posición y su espíritu competitivo", dijo Robinson. "Lo vimos esta noche: estábamos en desventaja y ese espíritu competitivo se activó. Yaxel dijo: '¡Vamos a por ello!'".