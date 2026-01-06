Yabusele cierra la puerta al Madrid: "Si juego cinco años en la NBA, mi familia tendrá seguro médico"

Guerschon Yabusele lo tiene claro. Su futuro pasa por la NBA durante varios años. Aunque no esté siendo su temporada idílica y su presencia en pista sea escasa, el francés tiene varios motivos por los que permanecer en los New York Knicks. Es por eso que en una entrevista con el youtuber francés Just Riadh, confirmó que no entra en sus planes regresar al Real Madrid o cualquier club de Europa.

"Si juegas tres años en la NBA, obtienes una pensión vitalicia. Después de cuatro temporadas, los gastos médicos están cubiertos de por vida", desveló Yabusele en la charla, unos privilegios a los que ya puede optar, pues se encuentra en su cuarta temporada de la liga norteamericana: una primera etapa en los Boston Celtics (2017-2019) y la actual en Philadelphia y Nueva York (2024-2026).

Yabusele no está teniendo una temporada fácil en los Knicks / STACY REVERE

A pesar del buen rendimiento que dio en los Juegos Olímpicos de París, siendo una de las principales estrellas de la selección de Francia, en Estados Unidos no le dan las suficientes oportunidades. El ala-pívot juega una media de 10 minutos por partido, con unos tímidos números: 3,3 puntos y 2,2 rebotes. El protagonismo que tenía en Europa se ha visto claramente reducido.

"Después de cinco temporadas, la cobertura médica se extiende a toda la familia. Quiero jugar cinco años aquí en la NBA, así, mi familia se puede beneficiar de esta atención médica de por vida. Nunca sabes lo que puede pasar en la vida", finalizó el jugador, que al menos estará una temporada más en Estados Unidos para que sus más allegados puedan disfrutar de estas ventajas.

Guerschon Yabusele, con el Real Madrid / EFE

El francés, que acaba de cumplir 30 años, firmó el pasado verano un contrato con los Knicks que lo vinculaba para las dos próximas temporadas, por lo que tendrá la opción de llegar a los cinco años requeridos. Después, se podría convertir en el deseo de muchos equipos europeos, conscientes del nivel que tiene el jugador y la falta de ala-pívots contundentes en la competición.

El cambio de Europa a Estados Unidos

Además, podría coincidir con el desembarco de la NBA en Europa, que facilitaría más la operación. Los números de Yabusele con el Real Madrid fueron realmente buenos durante sus tres temporadas en la capital: 10 puntos y cuatro rebotes de media por partido y superando los 20 minutos en pista. La única mancha en esa etapa fue su acción contra Partizan.

"No voy a mentir: Es difícil", reconoció sobre su situación deportiva actual. "Tenía que tomar un riesgo porque tenía que pagar el buyout. Pero solo cinco o seis personas tienen la oportunidad de volver a la NBA. Fue imposible decir que no. Una vez que te llama la NBA, no puedes decir que no", había comentado tras dejar el Real Madrid, a pesar de tener un contrato con los blancos hasta verano de 2025.