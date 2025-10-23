Wemby opaca el debut de Cooper Flagg y el novato VJ Edgecombe derrumba la puerta de la NBA

El francés Victor Wembanyama volvió este miércoles a disputar un partido oficial desde febrero y lo hizo con un doble doble de 40 puntos y 15 rebotes que eclipsó el estreno de Cooper Flagg con los Dallas Mavericks, en una jornada de la NBA marcada por la histórica actuación del novato VJ Edgecombe, protagonista con 34 puntos en la victoria de los 76ers en Boston.

Tras el aperitivo del martes, en el que los Oklahoma City Thunder abrieron el telón de la NBA con una victoria tras doble prórroga contra los Houston Rockets y en el que los Warriors tumbaron a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic, 24 franquicias tuvieron este miércoles su estreno en la nueva temporada. Todos los focos estaban puestos en el debut de Cooper Flagg, el número uno absoluto en el último draft, con los Dallas Mavericks, pero el ex de Duke se topó con el feroz regreso de Wembanyama.

El francés, que se perdió la segunda mitad de la última temporada por una trombosis venosa en un hombro, destrozó a los Mavs con 40 puntos (15 de 21 en tiros) a los que añadió 15 rebotes y 3 tapones. Fue la mejor actuación de los Spurs en un partido inaugural. San Antonio se paseó en Dallas 125-92 ante un Flagg que no pasó de los 10 puntos y 10 rebotes, con un modesto 4 de 13 en tiros.

Edgecombe, tercer mejor debut de siempre

Y si el número uno del último draft dejó la pista de Dallas visiblemente frustrado, el número tres lo hizo con la tercera mejor actuación de un novato en su estreno en la NBA. Metió 34 puntos en el triunfo por 117-116 de los Philadelphia 76ers en el TD Garden de Boston contra Celtics, que desperdiciaron trece puntos de ventaja al comienzo del cuarto período. Solo el legendario Wilt Chamberlain (43 puntos en 1959) y Frank Selvy (35 en 1954) debutaron mejor que el ex de Baylor, de 20 años.

Allen Iverson, leyenda de los Sixers, había metido treinta en su primer partido en la NBA. El recital de Edgecombe se dio en una noche en la que Joel Embiid no pasó de los cuatro puntos en su regreso tras la operación de rodilla a la que se sometió al final de la última temporada.

Sin minutos para Hugo González

En el partido del TD Garden no hubo minutos para el español Hugo González, elegido con el número 28 absoluto en el último draft por los Celtics. González, escolta madrileño y exjugador del Real Madrid, había promediado 5,5 puntos, 2,8 rebotes, 0,8 asistencias y 16,3 minutos en la pretemporada tras una sólida liga de verano. Los Celtics, que no podrán contar con Jayson Tatum en esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, arrancan un año repleto de incógnitas, tras dejar salir Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y Al Horford para liberar espacio salarial.

Sí hubo minutos, y victoria, para el canario Santi Aldama, quien contribuyó con cinco puntos y seis rebotes en la victoria de los Memphis Grizzlies ante los New Orleans Pelicans, con 35 puntos de Ja Morant.

Ganan los Knicks, caen los Nets de Fernández

En un Este sin dueño claro, los Knicks y los Cavaliers arrancan con opciones de llegar hasta el final. Estas franquicias se citaron en el Madison Square Garden, donde los locales ganaron por 119-111. La era Mike Brown, nuevo técnico de los Knicks tras la salida de Tom Thibodeau, comenzó al ritmo de sus tres estrellas: Jalen Brunson, el dominicano Karl Anthony Towns y OG Anunoby. Anunoby firmó un doble doble de 24 puntos y catorce rebotes, Towns, recuperado tras unas molestias físicas, aportó 19 puntos y once rebotes, y Brunson contribuyó con 23 para los neoyorquinos, que estuvieron a punto de desperdiciar quince puntos de ventaja tras sufrir un 22-37 en el tercer cuarto. Los Cavs del técnico Kenny Atkinson se rindieron pese a los 31 puntos de Donovan Mitchell, 21 de ellos en el tercer cuarto, y 22 de Evan Mobley. Los vecinos neoyorquinos de los Knicks, los Brooklyn Nets, tuvieron un arranque para el olvido, con derrota 117-136 en su visita a los Charlotte Hornets.

Giannis arranca con fuerza

En el Fiserv Forum de Milwaukee, los Bucks impusieron su ley ante los modestos Washington Wizards impulsados por un doble doble de 37 puntos y catorce rebotes de Giannis Antetokounmpo. Tras meses de especulaciones sobre su futuro, el griego no dio opción a los Wizards en el regreso a Milwaukee, como rival, de Khris Middleton (23 puntos). Entre los demás resultados de la noche, los Orlando Magic doblegaron a los Miami Heat (119-115), los Chicago Bulls ganaron a los Detroit Pistons (115-111) y los Toronto Raptors se pasearon en Atlanta (138-118) frente a unos Hawks sin el español Eli Ndiaye.