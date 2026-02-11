Wembanyama avisa a los Estados Unidos

Por momentos, el baloncesto parece un deporte sencillo, donde un jugador decide apretar el acelerador… y el partido se rompe. Eso fue lo que ocurrió en Los Ángeles, cuando Victor Wembanyama convirtió el primer cuarto en un espectáculo personal y desencadenó a los San Antonio Spurs ante los Lakers. En apenas un periodo, el francés firmó 25 puntos, una cifra que no solo marcó el ritmo del encuentro, sino que también quedó registrada como récord de la franquicia en cualquier cuarto desde que existe el registro jugada por jugada.

El resultado final fue una victoria cómoda para San Antonio (108-136), construida desde el inicio con una avalancha ofensiva. Wembanyama terminó la noche con 40 puntos y 12 rebotes, y lo más llamativo es que 37 de esos 40 llegaron en la primera mitad. De esta manera, 'Wemby' manda un serio aviso a los dos Team USA que participarán en el All-Star Game de este fin de semana.

El papel de Wembanyama esta temporada: líder silencioso

Más allá de este partido, la temporada de Wembanyama explica por qué su nombre ya es rutina en conversaciones grandes. En lo que va de temporada 2025-26, sus medias son de 23,9 puntos, 11,1 rebotes y 2,7 asistencias por partido, con 50,7% en tiros de campo. Todo ello, pasando por una lesión a mitad de temporada. A día de hoy, Wemby solo juega 29,0 minutos de media. Es decir, produce cifras de estrella en menos tiempo que muchos de sus rivales directos.

San Antonio, además, está respondiendo como equipo. A estas alturas, los Spurs aparecen con balance 37-16 y una racha reciente positiva, una señal de que la franquicia ya no vive solo del “proyecto”, sino también del presente.