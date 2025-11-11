Wembanyama destroza a los Bulls

Victor Wembanyama volvió a dejar claro que no es un jugador más. Dos triples y un feroz rebote defensivo en los últimos sesenta segundos dieron a los San Antonio Spurs una victoria de peso en el United Center ante los Chicago Bulls (121-117), que tiraron por la borda una ventaja de 13 puntos en el último cuarto.

El prodigio francés cerró su exhibición con 37 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones en 35 minutos, para romper una racha de seis derrotas consecutivas de los texanos ante los de Illinois. Y lo hizo a lo grande: 17 de esos puntos llegaron en el último período, cuando el partido ardía.

También brillaron De’Aaron Fox, con 21 puntos en su segundo encuentro del curso, y el novato Stephon Castle, que firmó un sólido doble-doble (19 puntos y 11 asistencias). Con ellos, los Spurs sumaron su tercera victoria consecutiva y consolidaron un prometedor balance de 8-3. En cambio, los Bulls, que habían comenzado la temporada con cinco triunfos seguidos, caen ahora a 6-4 y suman cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros.

El 'show' del francés

El encuentro arrancó con los Spurs a toda máquina, superando el 60 % en tiros de campo y con un Wembanyama dominante (9 puntos y 3 rebotes en el primer cuarto). Los visitantes llegaron a ganar por dobles dígitos (30-18), pero los Bulls reaccionaron con un gran segundo parcial: 38 puntos y seis triples para darle la vuelta al marcador (64-63 al descanso).

Tras el homenaje a los veteranos del Veterans Day, los locales siguieron con buena inercia. Ayo Dosunmu (9 puntos desde el banquillo), Matas Buzelis y Kevin Huerter mantuvieron el ritmo ofensivo y llevaron la renta hasta 13 puntos (104-91).

Pero cuando todo parecía perdido, apareció Wembanyama. El francés se echó el equipo a la espalda, anotó 17 puntos en el último cuarto y firmó un cierre de partido digno de estrella: dos triples consecutivos, un rebote defensivo decisivo y otro triple letal para sentenciar a los Bulls. Los de Chicago, sin Josh Giddey ni Coby White, tuvieron a tres jugadores por encima de los 20 puntos (Huerter, 23; Dosunmu y Tre Jones, 20 cada uno), pero no supieron frenar al fenómeno francés.

Los Bulls afrontan ahora una gira exigente por el Oeste con paradas en Detroit, Utah, Denver y Portland. Los Spurs, por su parte, regresan a casa para una serie de cinco partidos consecutivos: dos ante los Golden State Warriors, y luego frente a Sacramento Kings, Memphis Grizzlies y Atlanta Hawks.