Wembanyama: ¿Bendición o un problema para la NBA?

Los de Mitch Johnson son líderes, junto con los Thunder, con un balance de 3-0. No es tanto el hecho de haber ganado tres partidos consecutivos, sino la manera en la que los Spurs han logrado imponerse a sus rivales y, sobre todo, el papel que Wemby ha tenido en cada uno de los encuentros. Promedia 33,3 puntos en estos tres partidos. Además, el francés suma 13,3 rebotes de media y 6,0 tapones por encuentro, logrando nueve en el segundo partido de la temporada ante los Pelicans.

El gran inicio de Wembanyama, su juego dominante y su capacidad para controlar tanto la defensa como el ataque plantean un dilema en la NBA: ¿Es el francés una bendición o un problema para la liga?

Victor Wembanyama, ante Cooper Flagg / LM Otero

Un jugador fuera de lo común

A día de hoy, nadie puede parar a Wemby. Es imparable. Un jugador de 2,24 metros, capaz de taponar tres veces y, en la misma acción, anotar un triple desde el logo, no es algo normal. De hecho, es algo único, que hace del pívot francés un auténtico extraterrestre. Este año, además, Wembanyama parece haber cambiado su juego. Según el periodista Brian Windhorst, el francés juega diferente respecto a sus dos primeras temporadas, además de haber ganado músculo. “Es un jugador enorme, pero con habilidades de base”, aseguraba Windhorst.

Wemby es un jugador hecho al milímetro. El francés lleva toda su vida entrenando para ser un jugador total, capaz de dominar tanto el juego interior como el exterior. En definitiva, Wembanyama ha trabajado toda su vida para ser un jugador perfecto, un jugador imparable. “Cuando lanzas 19 tiros por partido y nueve de ellos son triples, y mides 2,24, ese no es el mejor uso de tus habilidades. Así que Victor ha cambiado su enfoque, y ahora la liga está en problemas. Ya en la pretemporada los ojeadores empezaron a notarlo: el año pasado, el 40 % de sus tiros fueron en la pintura; en esta pretemporada —aunque sea una muestra pequeña— el 75 % de sus tiros fueron en la pintura.” — añadió Windhorst. A día de hoy, además, Wembanyama tiene más tapones que 27 equipos de la NBA, unas cifras que resaltan el dominio del francés no solo a nivel ofensivo sinó que también a nivel defensivo.

Si el francés logra combinar su poderoso físico con su manejo de balón, su gran capacidad de tiro y su impecable defensa, puede acabar siendo un jugador destinado a dominar la NBA en los próximos años sin rival alguno. Si el nivel del pívot sigue en augmento a cada partido que juega, la NBA podría estar delante de un jugador imparable, sin rival. Los equipos deberán plantear sus partidos enfocados a parar a Wembanyama, buscar soluciones para un jugador que, a día de hoy, no tiene rival en la liga.