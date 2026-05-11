NBA
Los Washington Wizards se llevan el pick 1 del próximo draft de la NBA
Los Wizards tendrán una primera ronda 16 años después
Los Washington Wizards fueron los grandes vencedores de la lotería del draft NBA 2026, celebrada este domingo en Chicago, y elegirán en primer lugar el próximo 23 de junio en Brooklyn.
El resultado supone un punto de inflexión para una franquicia que cerró la temporada con el peor balance de la liga, 17 victorias y 65 derrotas, y que no tenía el pick 1 desde 2010, cuando seleccionó a John Wall.
Washington recupera así la elección más codiciada 16 años después, con la posibilidad de acelerar una reconstrucción que se ha alargado demasiado.
El premio llega en una promoción con varios nombres de primer nivel. AJ Dybantsa, alero de BYU, parte como uno de los grandes candidatos, junto a Darryn Peterson, de Kansas, Caleb Wilson, de North Carolina, y Cameron Boozer, de Duke e hijo del exjugador NBA Carlos Boozer.
Para los Wizards, el número uno no es solo una elección de talento, sino una oportunidad para encontrar una referencia deportiva y comercial sobre la que reconstruir el proyecto.
Indiana, el gran perdedor
Indiana fue la otra gran historia de la noche, aunque en sentido contrario. Los Pacers llegaban con un 14 por ciento de opciones, el mismo porcentaje que Washington y Brooklyn, pero el sorteo les dejó sin el gran premio.
Además, su elección cayó al número cinco y pasó a manos de Los Ángeles Clippers por las condiciones de un traspaso anterior. Tras una temporada marcada por las derrotas y la ausencia de Tyrese Haliburton, Indiana perdió una vía directa para sumar una estrella joven al proyecto.
La lotería abrió una semana clave para los aspirantes al draft, con el NBA Combine en Chicago como escaparate para mediciones, entrevistas y pruebas físicas ante ojeadores y directivos. Entre los jugadores españoles elegibles figuran Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.
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