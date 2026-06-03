Victor Wembanyama, ante su primera gran oportunidad de ganar el anillo

Victor Wembanyama (Yvelines, 2004) afronta la próxima madrugada (02.30h.) su primera gran final de la NBA en su tercer año en la Liga. Puede ser el inicio de una nueva era con el 'gigante' de los Spurs reinando en la liga norteamericana, aunque primero tiene que saborear el título, con el permiso de los New York Knicks.

Victor, ¿qué te hizo enamorarte del baloncesto?

Enamorarme del baloncesto ocurrió muy pronto en mi vida. Quiero decir, tengo fotos mías con un balón de baloncesto a una edad en la que ni siquiera era lo bastante mayor como para tener recuerdos. El Larry O'Brien, no lo recuerdo. Se remonta demasiado atrás. El baloncesto lleva muchísimo tiempo presente en mi vida. Pero supongo que a todos los niños les encantan los trofeos y las medallas.

La estrella de San Antonio fue clave para pasar a la final y espera volver a ser el factor decisivo para ganar el anillo / ADAM DAVIS / EFE

Viste los cinco 'banners' la primera vez que entraste en la pista de San Antonio. Tienes una conexión con Pop, con Duncan, con todos los jugadores del pasado. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre conectar con eso y querer empezar algo nuevo?

Es una pregunta interesante. Realmente nos están poniendo en el mejor contexto posible para hacer eso. Así que no es un esfuerzo que tenga que hacer, porque están todos esos tipos que has mencionado. Quiero decir, es como si nos estuvieran llevando, ¿sabes? Nos están guiando en la dirección correcta.

Habéis jugado tres veces contra los Knicks este año. ¿Qué piensas del duelo de cara a esta serie de las NBA Finals contra ellos?

Es un gran equipo, ¿sabes? Es un gran equipo de jugadores con experiencia que no están aquí por casualidad, sino por un esfuerzo incansable durante años. Trayectorias profesionales muy diferentes para todos ellos. Están justo donde deben estar, en mi opinión. Todos van a tener muchísima hambre, cada uno a su manera.

El pívot de los Spurs ya tiene su título de la Conferencia Oeste pero quiere más en las finales ante los Knicks / GERALD LEONG / EFE

P. Vais a jugar ante una audiencia gigantesca. ¿Cómo te sientes sabiendo que gran parte del mundo va a estar viendo la serie? ¿Cómo te motiva ese foco y cómo puedes sentirte cómodo bajo ese foco?

No me motiva. Al final del día, solo caben 20.000 personas en el pabellón. No supone realmente una diferencia.

Volviendo a la otra noche, ¿tuviste la oportunidad de mantener tu conversación con Pop? Hubo tanta emoción después del partido. ¿Cómo fue para ti el proceso de bajar de todo eso, recentrarte y concentrarte plenamente en esto?

Respecto a tu primera pregunta, sí, por supuesto, vi a Pop enseguida cuando aterrizamos. La emoción fue realmente algo que no había sentido en mucho tiempo. Ni siquiera sé desde cuándo. Bajar de todo esto es un reto. Todavía no lo hemos conseguido. Aún tenemos que volver de verdad a la tierra y darnos cuenta de que todavía no hemos hecho lo más difícil. El trabajo no está hecho en absoluto.

Aún tenemos que volver de verdad a la tierra y darnos cuenta de que todavía no hemos hecho lo más difícil. El trabajo no está hecho en absoluto

P. Sabemos que durante años has hecho un entrenamiento muy específico, prestando mucha atención a tu nutrición desde niño, trabajando tu estabilidad y tu movilidad. Este verano también dedicaste tiempo a trabajar el aspecto mental del juego. ¿Puedes contarnos lo importantes que son estas pequeñas cosas para llegar a las NBA Finals?

Diría que vincular esas cosas directamente con las NBA Finals sería un atajo.Los detalles son los que marcan la diferencia. Eso es lo que diría. Es más importante en la carrera de un individuo porque desde comer lo adecuado en el momento adecuado hasta llegar a las NBA Finals hay muchos, muchísimos pasos entre medias.

P. Has tenido una implicación única y una visión única para los Jackals. ¿Qué piensas de la forma en que ese grupo ha hecho realidad tu visión?

Con un esfuerzo y unos resultados enormes. Dominaron la cancha visitante, el Game 7. Quiero decir, sé desde hace años que la comunidad de los Spurs tenía esa fuerza dentro. Ahora, ver por fin cómo se canaliza en algo organizado y eficiente, efectivo, es una gran alegría.