Dónde ver el NBA All-Star 2026 hoy por TV, gratis y en directo

Los Ángeles vuelve a convertirse este fin de semana en el centro del espectáculo NBA. La 75ª edición del All-Star se celebra del 13 al 15 de febrero y lo hace en un escenario muy reconocible el Intuit Dome de Inglewood, el nuevo pabellón de los Clippers, que acoge los grandes eventos de pista del fin de semana.

Y, además, llega con cambios de calado. La NBA insiste en revitalizar su gran escaparate de mitad de temporada y este año ha dejado atrás el clásico “Este vs Oeste” para apostar por un formato más competitivo, con un componente internacional marcado.

Los Ángeles será escenario de un nuevo All-Star / NBA

Qué se juega hoy: triples, ‘Shooting Stars’ y mates, todo en el mismo bloque

El “plato fuerte” de este sábado es el All-Star Saturday Night, el clásico bloque de concursos en el que se encadenan el concurso de triples, el regreso del concurso conocido como Shooting Stars, y el concurso de mates. La NBA lo programa como un bloque único desde el Intuit Dome. En horario español, eso se traduce en una noche de café largo donde el inicio de los eventos está fijado a partid de las 23:00h hora peninsular.

Un All-Star con “modo torneo”: USA vs World, y cuatro mini-partidos

La gran novedad está reservada para el domingo, pero ya marca el espíritu de todo el fin de semana dos equipos de jugadores estadounidenses y un equipo del resto del mundo compiten en un minitorneo de cuatro partidos de 12 minutos, con formato de liga corta y final. El orden de partidos es el siguiente: primero USA Stars (equipo de jóvenes) vs World, después entra en escena USA Stripes (equipo de veteranos) enfrentandose al ganador primero del duelo entre los anteriores y posteriormente se mide al perdedor. Finalmente, el evento se remata con un All-Star Championship entre los dos mejores por balance en la liguilla y, si hace falta, por diferencial de puntos. Con este cambio la NBA busca un incentivo real para subir la intensidad sin perder el componente de show.

Horario y dónde ver los eventos del All-Star 2026 de la NBA

En España, el NBA All-Star 2026 se vive con doble cita este fin de semana. Hoy, sábado 14 de febrero, llega el All-Star Saturday Night, el bloque de concursos (triples, pruebas de tiro y mates) que reúne buena parte del show del fin de semana. La sesión arranca a las 23:00 (hora peninsular) y se podrá ver en directo tanto en DAZN como en NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga.

Noticias relacionadas

La traca final llegará mañana, domingo 15 de febrero, con el All-Star Game y su nuevo formato, también desde las 23:00 (hora peninsular). El evento podrá seguirse en España a través de DAZN. El All-Star Game se puede ver en Amazon Prime Video en caso de estar subscrito a esta plataforma.