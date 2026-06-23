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Dónde ver el Draft de la NBA 2026 hoy por TV y en directo en España con Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller

Una de las noches más esperadas de la temporada en la NBA vuelve está próxima madrugada

Aday Mara piensa en la NBA

Aday Mara piensa en la NBA / X

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Joan Fonollà

Joan Fonollà

Se avecina una noche histórica para el baloncesto español. Si hay una velada especial en algunos de los grandes deportes norteamericanos, esa es la noche del Draft. En la NBA, se trata de una de los momentos más esperados y especiales para los jóvenes talentos llamados a dominar la liga en el futuro.

Además, este año llega una de las mejores generaciones de los últimos tiempos, con nombres como AJ Dybantsa, Darryn Peterson o Cameron Boozer. Por su parte, también puede ser una noche histórica para nuestro país.

Esta podría convertirse en la segunda edición con más representantes españoles en el Draft de la NBA, con tres nombres propios: Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

Draft Lottery Results 2026

Draft Lottery Results 2026 / NBA

Tres españoles, pendientes del Draft

El Draft con mayor representación española fue el de 2009. En aquella edición participaron Ricky Rubio, Víctor Claver y Sergio Llull. El base del Masnou fue uno de los grandes nombres propios de aquel Draft, en el que quedó por delante de jugadores como Stephen Curry o DeMar DeRozan. Los tres españoles fueron elegidos en las siguientes posiciones: Ricky Rubio —pick 5, Wolves—, Víctor Claver —pick 22, Blazers— y Sergio Llull —pick 34, Nuggets, enviado a Houston—.

Si en aquella ocasión España hizo historia, en esta edición se igualará aquel hito. Los encargados de repetir ese récord serán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

Aday Mara: "Solo con ver el logo de la NBA es increíble"

Aday Mara: "Solo con ver el logo de la NBA es increíble"

Aday Mara: "Solo con ver el logo de la NBA es increíble" / EFE

A qué hora es y dónde ver el Draft de la NBA 2026 hoy en España

El Draft de la NBA 2026 volverá a ser una de las grandes citas del calendario, con dos noches decisivas para conocer a las próximas estrellas de la liga. La primera ronda se celebrará en la madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio, mientras que la segunda ronda tendrá lugar de la madrugada del miércoles 24 al jueves 25.

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En España, el evento podrá seguirse durante la madrugada, a partir de las 02:00 h (tanto la primera como la segunda ronda), a través de plataformas como NBA League Pass, Prime Video y DAZN. Será una noche clave para ver dónde acaban algunos de los grandes nombres de esta generación de talentos españoles como son Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

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