Varapalo para Doncic en forma de lesión

Malas noticias para Los Ángeles Lakers y para Luka Doncic. El jugador esloveno, estrella y máximo exponente del equipo angelino, estará al menos una semana de baja por un esguince en un dedo y una contusión en la pierna izquierda, según avanzó la cadena 'ESPN'.

Esta lesión ya impidió a Doncic disputar el duelo de este domingo contra los Sacramento Kings. Sin el esloveno, ni tampoco con LeBron James, quien convive con un problema de ciática, Austin Reaves se erigió como referente ofensivo de su equipo con una auténtica exhibición: 51 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

La baja de Doncic es un auténtico varapalo para su equipo, ya que el esloveno había tenido un brillante arranque de temporada, con 43 puntos contra los Golden State Warriors y 49 contra los Minnesota Timberwolves.

Luka Doncic ante Minnesota Timberwolves / EFE

De esta manera, el que fuera jugador del Real Madrid, que ya se perdió el partido contra los Kings, también estará ausente en el partido del lunes contra los Portland Trail Blazers, el del miércoles contra los Wolves, el del viernes contra los Memphis Grizzlies y el del domingo contra los Miami Heat.

En su primera campaña completa con los Lakers, Doncic estaba intentando dar un paso al frente en los primeros compromisos de la temporada y esta lesión, aunque no sea grave, le frenará el buen inicio de campaña que estaba realizando.

Los Lakers, que han empezado el curso con derrota contra los Warriors y victoria contra los Wolves y los Kings, tendrán que convivir con las bajas de Luka Doncic y LeBron James. Casi nada.