La vacilada de Doncic a dos leyendas NBA: "Es un mensaje mucho mejor"

Doncic participó en 'cousins', el podcast de las leyendas NBA Vince Carter y Tracy McGrady. De esa conversación, uno de los temas más destacados ha sido el fragmento donde ambos 'pican' a la estrella de LA Lakers a volver a hacer mates como hacía en el inicio de su andadura en la liga. Y, incluso viniendo de dos expertos en la materia, Luka no se arrugó: "El mensaje que lanzo es mejor".

“¿Por qué no haces mates como antes?”— le soltaron, a medio camino entre la broma y el reproche cariñoso. La respuesta de Luka no le podría haber salido más natural: “2 puntos son 2 puntos”. Pragmático, casi clínico. Él va a sumar, a aportar al equipo y si para ello, tiene que rebajar la espectacularidad de sus canastas, está encantado con ello. Así es como se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Pero Carter y McGrady insistieron en algo que va más allá del marcador: el mensaje. Un mate puede ser una declaración de intenciones, jugando así con el simbolismo al que se referían. Luka, sin embargo, siguió insistiendo en que su objetivo es otro, así que replicó 'vacilándolos'.

“40 puntos es un mensaje mucho mejor”

Sabedor de que es uno de los poquísimos jugadores que les podría responder de esta manera, Luka, tranquilo y sin pestañear, espetó: "40 puntos es un mensaje mucho mejor. Para mí". Acostumbrado a estas anotaciones de 'alienígena', el esloveno sabe que es capaz de alcanzar esta cifra cuando salta al parqué.

Además, llegaba en uno de sus momentos más dulces de esta temporada. Habiendo sido elegido como el mejor jugador del mes de enero en la Conferencia Oeste con unos espectaculares registros de 34 puntos, 7,2 rebotes y 9,1 asistencias por partido, sabía que se lo podía permitir.

El mensaje llegó

Aun así, tras lanzar que él prefería el mensaje de los 40 puntos, también acabó contentándolos: "Lo haré en el próximo partido". Y solo como los genios lo saben hacer, en el siguiente encuentro ante los Philadelphia 76ers, Doncic terminó regaló un matazo para responder en la pista a Carter y T-Mac. Arrancó prácticamente desde su aro, se cruzó toda la pista con una superioridad aplastante y se colgó del aro a dos manos, levantando así al público de los Lakers.