El único capaz de competir en longevidad con Curry y LeBron James: "Por eso me pagan 50 y pico millones al año"

Kevin Durant tiene 37 años y, en pleno enero, está jugando como si el reloj biológico no avanzara. Lo más llamativo no es solo la producción, sino el volumen. En sus tres últimos partidos se fue a 122 minutos y 101 puntos, con líneas de estrella absoluta noche tras noche: 36 puntos en 44 minutos ante Philadelphia, 32 en 41 minutos en Detroit y 33 en 37 minutos frente a Memphis.

Al ser preguntado por la carga de minutos a la que se está sometiendo en estos últimos enfrentamientos, no tuvo pelos en la lengua para afirmar que por eso tiene el contrato que tiene: "Me siento genial, para eso me pagan. Me pagan cincuenta y tantos millones de dólares para estar disponible y jugar".

En la dura comparación con el club de las superestrellas de más de 37 años, en la que figuran un estelar Stephen Curry y un LeBron James que, pese a rebajar sus números, sigue firmando actuaciones brillantes a sus 41 años, el debate sobre la longevidad pasa a un segundo plano. Están rindiendo como si el tiempo no pasara.

Kevin Durant se convirtió en el séptimo máximo anotador de la NBA / Julio Cortez / AP

Durant (37) está sosteniendo un rol de mega-anotador en Houston: 26,3 puntos de media, con eficiencia (51,6% en tiro) y una carga de minutos alta. Curry (37) sigue siendo el motor ofensivo en Golden State: 27,3 puntos en 31,6 minutos de promedio, con el triple siempre como arma principal (4,5 por partido esta temporada temporada). LeBron (41) ya juega otra liga temporal: en su 22ª temporada figura con 22,3 puntos, 6,0 rebotes y 6,9 asistencias en 33,4 minutos.

SIGUE ESCALANDO EN EL TOP

El punto de partida de cualquier debate sobre longevidad anotadora es el ranking histórico de puntos. Y ahí Durant ya tiene en el punto de mira a Michael Jordan. Actualmente, en la tabla de máximos anotadores de siempre, LeBron es 1º con 42.810; Durant ya es 6º a unos 600 de Jordan (32,292) y Curry aparece 19º con 26.397.

En la carrera para acabar como una de las mayores leyendas de la historia de la liga, cuando el actual jugador de los Rockets decida retirarse, seguro ocupará un lugar privilegiado en el 'olimpo' NBA.

"ME PAGAN PARA ESTAR DISPONIBLE"

En una NBA donde los descansos programados existen y la gestión de los minutos cada vez está más en la orden del día, Durant, quien es conocido por siempre hablar claro, no dudó en volver a hacerlo. Su frase define a la perfección la 'máquina' que es como jugador. Siempre piensa en ganar y si para ello, tiene que poner otra marcha más, lo hará.

Los Rockets ahora mismo ocupan la cuarta posición de la temible conferencia oeste, siguiendo muy de cerca a San Antonio y Denver. Eso sí, están a solo una derrota de Los Angeles Lakers, quienes también pisan fuerte. La batalla se prevé más que intensa en la segunda parte de la temporada.