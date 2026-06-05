Trump, un fan más de los Knicks: "Estaré el lunes en el Garden"

El presidente Donald Trump anunció que aceptó la invitación del propietario de los New York Knicks, James Dolan, para asistir a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden el próximo lunes, el tercero de la gran final. "La respuesta es sí", dijo Trump. "Dolan me invitó y voy a ir. Estaré allí. Podría ser el lunes. Quizás asista a ambos partidos, el tercero y el cuarto", dijo el presidente.

Los Knicks, que disputan las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, lideran la serie 1-0 contra los San Antonio Spurs antes del segundo partido de esta próxima madrugada en San Antonio. La remontada de Nueva York por 14 puntos en el primer partido, el miércoles, marcó su duodécima victoria consecutiva en esta postemporada.

"Los Knicks siempre encuentran la manera de lograrlo", dijo Trump. "Son realmente geniales, un gran equipo. Me alegro por Jim Dolan porque ha luchado muchísimo para formar un equipo así", dijo el presidente.

Trump es un gran aficionado de los Knicks y confirmó que les apoyará en el Madison Square Garden / ACB

Trump añadió que vio la victoria de los Knicks en el primer partido y quedó impresionado por la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. "Es un gran jugador", dijo. "Va a ser un gran jugador. De hecho, ya lo es. Me pregunté: '¿Cómo se defiende a este tipo?'. Mide 2,26 metros y tiene un tiro excelente".

Adam Silver, encantado

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el jueves que Trump sería "bienvenido" a asistir al tercer partido del lunes, que ha disparado los precios de las entradas y ha generado un interés extraordinario en la ciudad de Nueva York, ya que los Knicks buscan su primer campeonato desde 1973. "El presidente Trump es neoyorquino de pura cepa", dijo Silver. "Me entusiasma que otro neoyorquino quiera participar del entusiasmo y la alegría que rodea a este equipo de los Knicks".

Adam Silver se mostró entusiasmado con la presencia de Donald Trump en el tercer encuentro de la final en Nueva York / SPORT

Silver señaló que la presencia de Trump será la primera de un presidente en ejercicio en un partido de las Finales de la NBA durante su mandato como comisionado, que comenzó en 2014. Durante un evento comunitario en San Antonio, Silver describió a Trump como un fanático de los Knicks de toda la vida que asistió a varios drafts de la NBA cuando se celebraron en el Madison Square Garden y que incluso apareció en un anuncio publicitario de "Me encanta este juego" producido por NBA Entertainment.

"El deporte, en particular, es algo que nos permite destacar lo que tenemos en común, no lo que nos separa", dijo Silver. "Crea un sentimiento de pertenencia", dijo Silver.

La NBA implementará medidas de seguridad adicionales para la asistencia de Trump. "Debería haber seguridad adicional para que el presidente de los Estados Unidos asista a un partido, pero creo que los aficionados lo entienden perfectamente", dijo Silver. "Creo que reconocen que esto realza la importancia del evento".