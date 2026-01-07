De un triple extraterrestre a encararse con la grada: la noche más caliente de Doncic

En la NBA todo pasa (y cambia) muy rápido. Si no, que se lo digan a los Lakers o a los Thunder, las dos caras opuestas de la moneda. La franquicia de Los Ángeles acabó el año en horas bajas, con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y se palpaba la tensión en las declaraciones de jugadores y entrenador. El caso contrario de Oklahoma, que parecían invencibles con una sola derrota en 25 partidos y ahora llevan un 6-6 en los últimos doce.

Doncic y LeBron vuelven a sonreír. 2026 les ha sentado fenomenal y han liderado las tres últimas victorias consecutivas de su equipo. El esloveno firmó un partidazo (30 puntos y 10 asistencias) y dejó una de esas fotos que apetece ver después con calma. A falta de menos de dos minutos para el final, se inventó un triple imposible que acabó de rematar la faena frente a Nueva Orleans.

Desafiante, tirando de 'trash talk' e intimidando a la grada, Doncic celebraba una canasta de las que solo pueden hacer genios. Muy poco tardó LeBron en ir a por él y celebrarlo junto a su compañero de baile. Sabe que los Lakers los necesitan a ambos para hacer grandes cosas. Otro gran día también de 'King', que cómo va a retirarse si sigue haciendo unos números de 'All Star': 30 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

60 puntos entre el dúo letal de Los Ángeles (más de la mitad del total) y una victoria que supone un respiro para JJ Redick. Uno de los mayores síntomas de que algo no iba bien eran las declaraciones del entrenador, que lanzó un toque de atención a sus jugadores en Navidad. El partido dejó un curioso episodio, en el que Doncic pasó totalmente de su entrenador en un tiempo muerto para quejarse a los árbitros.

"Doncic ha estado la mayor parte del tiempo muerto quejándose a los árbitros", dijo uno de los comentaristas de la retransmisión del choque. "Me ha dado en los huevos, y lo has visto", le recriminó el esloveno a uno de los árbitros, refiriéndose a un golpe fortuito de Zion Williamson. A pesar de las insistentes protestas, Luka no recibió ninguna falta técnica en el encuentro.

"Luka es nuestra franquicia de 27 años. No necesita modificar su juego; depende de nosotros adaptar nuestro juego a él y descubrir cómo funciona. Simplemente intentamos ser dinámicos, trabajar con él. Sabemos que es un jugador increíble en el pick-and-roll, un tirador increíble", reconocía LeBron, que siempre ha mostrado una gran relación con la otra estrella del equipo.

Una noche que pudo ser trágica

La tensión se palpaba en el pabellón, y es que el partido contra Nueva Orleans era de ganar sí o sí, teniendo en cuenta que los Pelicans son el peor equipo de la Conferencia Oeste (8-30). De hecho, los Lakers llegaron a ir por detrás en el marcador en el último cuarto (86-79), lo que disparó todas las alarmas y forzó tanto a Doncic como a LeBron a sacar sus mejores versiones.

Tras los últimos triunfos, los púrpura tienen la oportunidad de asaltar la segunda posición de la Conferencia Oeste si vencen esta próxima madrugada a San Antonio. La franquicia de Victor Wembanyama perdió esta noche ante los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, que firmó un tapón ganador en la última jugada, y encadena dos derrotas consecutivas. Tanto Lakers como Spurs comparten balance (25-11).